Por: Portal Bogotá

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Del 21 al 26 de septiembre, Bogotá vivirá una semana dedicada a la memoria, identidad y tradiciones del pueblo palenquero, a través de la VII Semana de la Diáspora Palenquera en Bogotá – Conexiones África – Palenque. Este evento, organizado por la Asociación Kuagro Monari Palenque an di Bacatá (Los Hijos de Palenque en Bogotá), representa un espacio clave para la visibilización y reconocimiento de la diversidad cultural en la capital. Según información difundida por la Alcaldía de Bogotá, durante seis días los habitantes y visitantes de la ciudad tendrán la oportunidad de acercarse a distintos aspectos del patrimonio palenquero mediante actividades académicas, artísticas, teatrales, gastronómicas y musicales.

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La programación empezará el lunes 21 de septiembre con el homenaje In memoriam Nina S. de Friedemann, centrado en recordar el legado de la reconocida antropóloga. El evento contará con tres momentos de diálogo bajo el nombre de 'Topetamientos', donde se explorará su vínculo entre Bogotá y Palenque y se presentará el cortometraje Kuagro, en el Auditorio Virgilio Barco Vargas del Archivo General de la Nación.

El martes 22 de septiembre, la Semana continuará con 'Leandro Ekula: Palenque en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos', un espacio denominado Semblá y acompañado por Enraizá, enfocado en experiencias formativas relacionadas con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, haciendo énfasis en el capítulo palenquero. Esta jornada se realizará en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación con entrada libre para todo el público.

Para el miércoles 23, el protagonismo será de la gastronomía, en la experiencia denominada Ma fogó, ma kumina ri Afrika i Palenge, que permitirá a los asistentes conocer la riqueza culinaria de raíces africanas y palenqueras. Además, se desarrollará el conversatorio Kumina ri Palenge moná ri África, junto a una muestra gastronómica en el Centro de Desarrollo Comunitario Lourdes.

El jueves 24, la agenda cultural presentará ‘Bilanté ri ma mujé ri palenge’, una exposición audiovisual y sonora que rinde homenaje a la labor de la mujer palenquera en la transmisión de saberes y preservación de la identidad de la comunidad. El evento tendrá lugar en el Archivo de Bogotá.

El viernes 25 está dedicada la presentación teatral ‘El Kuagro que camina’ en el Teatro El Parque, una obra poética que recorre la memoria y la resistencia de San Basilio de Palenque. Finalmente, el sábado 26, el cierre reunirá la Encuentro con la Musicalidad Palenquera en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, con la participación de grupos musicales reconocidos de la diáspora.

De este modo, la VII Semana de la Diáspora Palenquera representa un encuentro imprescindible para quienes buscan valorar y conocer la riqueza cultural de esta histórica comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades destacadas hay en la Semana de la Diáspora Palenquera en Bogotá?

Entre las actividades más destacadas se encuentran homenajes académicos como el dedicado a Nina S. de Friedemann, muestras de gastronomía tradicional, una exposición que resalta el papel de la mujer palenquera, presentaciones teatrales como ‘El Kuagro que camina’ y el gran encuentro musical que clausura la semana en el Teatro al Aire Libre La Media Torta.

¿Cuál es la importancia de la Semana de la Diáspora Palenquera para la cultura de Bogotá?

La Semana de la Diáspora Palenquera sirve como un escenario para la visibilización, reconocimiento y celebración de las tradiciones, saberes e identidad del pueblo palenquero, reforzando la diversidad cultural que caracteriza a Bogotá e integrando a la ciudad la riqueza histórica y social de esta comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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