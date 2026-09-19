Por: El Espectador

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El brócoli gratinado con bechamel y quesos es una receta con raíces en la gastronomía latinoamericana que conquista paladares por su sencillez y sabor. Para su preparación, se emplean quesos de fuerte carácter, como cheddar, emmental y gruyère, lo que enriquece el plato con notas intensas y suavidad cremosa. Los pasos claves inician con el blanqueado del brócoli: las flores se sumergen por un minuto en agua hirviendo con sal y luego se enfrían en agua helada para mantener su color y textura. Al finalizar este proceso, el brócoli se escurre cuidadosamente y se reserva para el ensamblado final.

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La salsa bechamel, elemento fundamental de la receta, se elabora en una olla mezclando mantequilla y harina, removiendo constantemente durante dos minutos. Posteriormente, se añade la leche caliente y se bate hasta obtener una consistencia cremosa, evitando los grumos que se eliminan colando la salsa antes de añadir los condimentos: sal, pimienta blanca y nuez moscada, esta última de uso opcional. Se incorpora una parte de los quesos rallados a la bechamel caliente para fundirlos e integrar bien los sabores.

Para el ensamblaje final, el brócoli se dispone en una refractaria apta para horno. Se precalienta el horno y se lleva el brócoli con el objetivo de que pierda humedad y adquiera una textura ligeramente más firme. Sobre las flores ya horneadas, se vierte la salsa bechamel y se cubre con la mezcla restante de quesos, finalizando con un gratinado en modo broil para lograr una costra dorada y apetecible.

En el relato original, la autora destaca la aceptación del brócoli en casa y cómo la versión gratinada, influida por la cocina estadounidense –donde el cheddar es protagonista–, se ha convertido en favorita. En Estados Unidos suelen usar esta mezcla como relleno de papas horneadas, práctica que resalta la versatilidad de la salsa bechamel con quesos maduros rallados, recomendando experimentar desde variedades como cheddar y colby hasta el queso paipa. Aunque este gratinado suele servirse como guarnición, no es extraño disfrutarlo como plato principal.

Si le apasiona la cocina y desea compartir su propia versión de esta receta u otras creaciones, puede escribir directamente a Tatiana Gómez Fuentes, como se sugiere en el texto original.

¿Cómo se prepara la salsa bechamel para brócoli gratinado?

Para la salsa bechamel, según lo descrito en la receta original, hay que derretir mantequilla en una olla a fuego medio sin que se queme. Luego se agrega la harina y se revuelve durante dos minutos. A continuación, se integra la leche caliente mezclando con un batidor hasta que la mezcla sea cremosa. Se condimenta con sal, pimienta blanca y nuez moscada al gusto. Es importante colar la salsa antes de regresar a la olla e incorporar parte del queso rallado para obtener una textura suave y un sabor profundo.

¿Cuáles son los quesos recomendados para gratinar brócoli?

En la receta reseñada, se recalca el uso de quesos maduros rallados como cheddar, emmental y gruyère. También se sugiere que otras variedades, como colby, tilsit e incluso queso paipa, pueden enriquecer la preparación. Esta combinación aporta una costra dorada y un sabor característico, convirtiendo el plato en una opción versátil tanto como acompañamiento como plato principal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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