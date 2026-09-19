Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La olla a presión multiusos ha transformado la dinámica en la cocina colombiana, mostrando eficiencia y practicidad donde antes era necesario emplear varios utensilios diferentes. Como detalla El Espectador en su sección Gastronomía y recetas, este electrodoméstico se ha vuelto indispensable, pero su durabilidad y funcionamiento óptimos dependen en gran medida del cuidado y limpieza que se le brinde. El error más común, según fabricantes como Imusa y Kalley, es apresurarse en el proceso de limpieza o descuidar el uso correcto de productos y utensilios, lo que termina por afectar las piezas esenciales del aparato, sobre todo el sistema eléctrico o el recubrimiento antiadherente.

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Se recomienda siempre desconectar la olla antes de intentar limpiarla, asegurándose de que haya perdido toda su temperatura. Solo entonces se debe proceder a limpiar. La clave está en diferenciar las partes que requieren un tratamiento cuidadoso: el cuerpo externo, que nunca debe sumergirse en agua para evitar daños eléctricos, se limpia únicamente con un paño suave, apenas humedecido si hay grasa o residuos; así lo indican tanto Imusa como Yalile Ramírez, experta de Electrolux. El interior, donde los residuos de alimentos tienden a acumularse más, necesita de una esponja suave y detergente, pero nunca abrasivos. El secado minucioso es indispensable para evitar humedad y malos olores.

Sobre la tapa, vital para la seguridad de la olla, la recomendación es lavar con agua caliente y limpiar detalladamente el anillo de cierre, la válvula limitadora, la cobertura anti-bloqueo y la válvula flotante. El manual de usuario es la mejor guía para identificar cómo desmontar y volver a colocar cada pieza correctamente; esto, de acuerdo con Ramírez y directrices de Imusa, evitará accidentes y garantizará que no haya obstrucciones que puedan entorpecer el funcionamiento seguro del equipo. Además, componentes como el contenedor plástico de condensación y la placa de calentamiento, suelen pasar desapercibidos, pero requieren también rutina de higiene puntual, sin exponerse jamás a la inmersión en agua.

Por último, se subraya evitar productos químicos agresivos y estropajos metálicos que deterioran el antiadherente. La constancia en la limpieza, como destaca El Espectador, prolonga la vida útil de la olla y mantiene el sabor genuino de las preparaciones. Lo importante, más allá de la meticulosidad, es permitir que cada uso sea seguro y eficiente sin invertir demasiadas horas en el proceso.

¿Cómo limpiar correctamente una olla a presión multiusos en casa?

La limpieza correcta de una olla a presión multiusos requiere, de acuerdo con expertos citados por El Espectador, seguir pasos puntuales: esperar que la olla se enfríe y desconectarla, limpiar externamente con un paño suave, lavar el interior con esponja no abrasiva y detergente, secar bien cada componente y, muy importante, no sumergir la parte eléctrica en agua ni usar productos agresivos.

¿Qué cuidados se deben tener para evitar dañar la olla a presión multiusos?

Entre los cuidados esenciales destacan no usar esponjas metálicas, productos abrasivos ni sumergir la base o cuerpo externo. También se recomienda revisar y limpiar las válvulas y componentes internos antes de cada uso, evitando obstrucciones. Secar completamente cada pieza antes de armar la olla previene humedades y alarga su vida útil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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