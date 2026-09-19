El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La olla a presión multiusos ha transformado la dinámica en la cocina colombiana, mostrando eficiencia y practicidad donde antes era necesario emplear varios utensilios diferentes. Como detalla El Espectador en su sección Gastronomía y recetas, este electrodoméstico se ha vuelto indispensable, pero su durabilidad y funcionamiento óptimos dependen en gran medida del cuidado y limpieza que se le brinde. El error más común, según fabricantes como Imusa y Kalley, es apresurarse en el proceso de limpieza o descuidar el uso correcto de productos y utensilios, lo que termina por afectar las piezas esenciales del aparato, sobre todo el sistema eléctrico o el recubrimiento antiadherente.
Se recomienda siempre desconectar la olla antes de intentar limpiarla, asegurándose de que haya perdido toda su temperatura. Solo entonces se debe proceder a limpiar. La clave está en diferenciar las partes que requieren un tratamiento cuidadoso: el cuerpo externo, que nunca debe sumergirse en agua para evitar daños eléctricos, se limpia únicamente con un paño suave, apenas humedecido si hay grasa o residuos; así lo indican tanto Imusa como Yalile Ramírez, experta de Electrolux. El interior, donde los residuos de alimentos tienden a acumularse más, necesita de una esponja suave y detergente, pero nunca abrasivos. El secado minucioso es indispensable para evitar humedad y malos olores.
Sobre la tapa, vital para la seguridad de la olla, la recomendación es lavar con agua caliente y limpiar detalladamente el anillo de cierre, la válvula limitadora, la cobertura anti-bloqueo y la válvula flotante. El manual de usuario es la mejor guía para identificar cómo desmontar y volver a colocar cada pieza correctamente; esto, de acuerdo con Ramírez y directrices de Imusa, evitará accidentes y garantizará que no haya obstrucciones que puedan entorpecer el funcionamiento seguro del equipo. Además, componentes como el contenedor plástico de condensación y la placa de calentamiento, suelen pasar desapercibidos, pero requieren también rutina de higiene puntual, sin exponerse jamás a la inmersión en agua.
Por último, se subraya evitar productos químicos agresivos y estropajos metálicos que deterioran el antiadherente. La constancia en la limpieza, como destaca El Espectador, prolonga la vida útil de la olla y mantiene el sabor genuino de las preparaciones. Lo importante, más allá de la meticulosidad, es permitir que cada uso sea seguro y eficiente sin invertir demasiadas horas en el proceso.
¿Cómo limpiar correctamente una olla a presión multiusos en casa?
La limpieza correcta de una olla a presión multiusos requiere, de acuerdo con expertos citados por El Espectador, seguir pasos puntuales: esperar que la olla se enfríe y desconectarla, limpiar externamente con un paño suave, lavar el interior con esponja no abrasiva y detergente, secar bien cada componente y, muy importante, no sumergir la parte eléctrica en agua ni usar productos agresivos.
¿Qué cuidados se deben tener para evitar dañar la olla a presión multiusos?
Entre los cuidados esenciales destacan no usar esponjas metálicas, productos abrasivos ni sumergir la base o cuerpo externo. También se recomienda revisar y limpiar las válvulas y componentes internos antes de cada uso, evitando obstrucciones. Secar completamente cada pieza antes de armar la olla previene humedades y alarga su vida útil.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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