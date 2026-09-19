Por: El Espectador

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La cocina panameña se destaca por su riqueza de sabores y la integración de ingredientes locales que la convierten en una de las más apreciadas de Centroamérica. Un ejemplo de esta tradición culinaria es el arroz con leche de coco y fríjol negro, una receta que fusiona elementos fundamentales de la región para entregar un plato lleno de identidad.

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De acuerdo con información proporcionada por El Espectador, este arroz destaca por su textura cremosa, aportada por la leche de coco, y su sabor inconfundible gracias a la combinación de vegetales y especias. Prepararlo requiere aproximadamente quince minutos de organización previa y una hora de cocción, siendo suficiente para servir a seis personas.

Los ingredientes son sencillos pero fundamentales: arroz, fríjol negro previamente remojado, manteca de cerdo, cebolla y ajo picados, pimentón verde y rojo, ají dulce, leche de coco, agua, sal y cilantro fresco. Estos elementos reflejan tanto la influencia caribeña como la creatividad de la gastronomía panameña. Es importante resaltar que el uso de leche de coco aporta el característico toque cremoso que diferencia a este arroz de otras preparaciones similares.

La elaboración inicia con un sofrito clásico, donde la manteca de cerdo se utiliza junto a la cebolla, el ajo, ambos tipos de pimentón y el ají dulce, para crear una base aromática e intensa. El fríjol negro, ya remojado, se incorpora en crudo para que absorba todos los sabores del sofrito durante la cocción inicial. Esta mezcla se cubre con agua y un poco de sal, cocinando durante treinta a cuarenta minutos, hasta que el fríjol esté tierno pero aún conserve consistencia. Al alcanzar este punto, se suma el arroz y la leche de coco, ajustando la sal según sea necesario.

Una vez añadidos, el conjunto se cocina a fuego alto hasta que el líquido casi se seque y se formen "ojitos" en la superficie, señal de que el arroz está listo para la última etapa. Se reduce el fuego al mínimo, se tapa la olla y se deja durante veinte minutos adicionales, permitiendo que el arroz termine de absorber el sabor. Al servir, se recomienda decorar con cilantro fresco picado y, si desea, aprovechar el cucayo, conocido popularmente como 'pega', que es la capa dorada y crujiente que queda en el fondo de la olla y añade una textura especial al plato.

¿Cómo se prepara el arroz con leche de coco al estilo panameño?

Para cocinar este arroz, se empieza haciendo un sofrito con manteca de cerdo, cebolla, ajo, los dos tipos de pimentón y ají dulce. Se añade el fríjol negro remojado, agua y sal, y se cuece entre treinta y cuarenta minutos. A continuación, se agregan el arroz y la leche de coco, ajustando la sal, y se continúa la cocción a fuego alto hasta que el líquido se reduzca. Después, se tapa y se termina de cocinar a fuego bajo durante veinte minutos. Al final, el plato se sirve con cilantro picado y se puede disfrutar del cucayo, o 'pega', que se forma en el fondo de la olla.

¿Qué aporta la leche de coco al arroz panameño con fríjol negro?

La leche de coco es fundamental en esta receta, ya que no solo aporta una textura cremosa, sino que intensifica el sabor y confiere una característica distintiva a la preparación. Según El Espectador, este ingrediente transforma el arroz en una experiencia gastronómica, diferenciándolo de otras versiones y resaltando la identidad de la gastronomía de Panamá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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