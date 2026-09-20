Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este domingo 20 de septiembre, la ciudad de Ibagué implementará una serie de cierres y modificaciones viales debido a la Media Maratón Musical. Según lo informado, la competencia comenzará a las 6:00 a. m. en el Parque Murillo, punto de partida desde donde cientos de corredores recorrerán diferentes sectores emblemáticos como el centro de la ciudad, el Cañón del Combeima y la carrera Quinta.

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La jornada contará con un amplio despliegue de Agentes de Tránsito junto a reguladores que tendrán la responsabilidad de guiar el paso de los atletas y velar por la seguridad de los participantes y transeúntes. Además, las autoridades locales han dispuesto corredores alternos para que los ciudadanos puedan movilizarse mientras se desarrolla la carrera, intentando así afectar lo menos posible la cotidianidad urbana.

El recorrido establecido inicia en el Parque Murillo y prosigue por la calle 11 con carrera Primera hacia el reconocido Cañón del Combeima, avanzando hasta el sector conocido como Don Porco. Luego, los atletas regresarán al centro de Ibagué y continuarán por la carrera Quinta hasta alcanzar la calle 60, uno de los tramos más largos de la competencia. Un aspecto clave para los conductores será el acceso al Cañón del Combeima, ya que esta vía se habilitará nuevamente desde las 8:00 a. m., ofreciendo también posibilidades de acceso por la calle 10 con carrera Quinta, la calle 11 con carrera Primera, y los corredores habituales de Belén y La Pola.

Durante el desarrollo de la Media Maratón Musical, las avenidas Ambalá, Guabinal, Mirolindo y Ferrocarril funcionarán como rutas alternativas en ambos sentidos, facilitando el tránsito vehicular. En la carrera Quinta, el carril ascendente permanecerá habilitado para la circulación, mientras que el carril contrario será destinado exclusivamente a la competencia, limitando así el flujo en este importante corredor vial.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los ciudadanos salir con anticipación, planear sus trayectos y utilizar todas las vías alternas disponibles para mitigar retrasos y molestias. Fabián Tinoco, director Operativo de Movilidad, reiteró que “tenemos corredores alternos habilitados y una apertura importante hacia el Cañón del Combeima, desde las 8:00 de la mañana”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales vías alternas disponibles durante la Media Maratón Musical en Ibagué?

Durante la Media Maratón Musical en Ibagué estarán habilitadas como rutas alternas las avenidas Ambalá, Guabinal, Mirolindo y Ferrocarril en ambos sentidos, garantizando opciones de desplazamiento para los ciudadanos mientras la competencia se encuentre en curso.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades de movilidad por los cierres viales de la Media Maratón Musical?

La Secretaría de Movilidad sugirió a la ciudadanía salir con anticipación, planificar sus recorridos y preferir las vías alternas habilitadas, con el fin de evitar contratiempos durante los cierres viales generados por la Media Maratón Musical en Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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