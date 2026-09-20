Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tranquilidad de la comunidad de Cajamarca se quebró tras la desaparición de un hombre de 64 años, conocido como “Abelito”, en el sector Calle Larga. De acuerdo con la información recopilada, la angustia de sus familiares y allegados creció rápidamente, pues no había noticias de su paradero. Fue así como, hacia las 5:00 de la tarde, voluntarios de la Defensa Civil Colombiana – Junta Cajamarca iniciaron un extenso operativo de búsqueda. La zona seleccionada para el rastreo fue un área próxima al río Merbellón, reconocida por su complejidad geográfica y difícil acceso.

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Tras horas de incertidumbre, el desenlace resultó ser el más doloroso para todos los involucrados: los organismos de socorro localizaron el cuerpo sin vida de “Abelito” en una ladera del sector. Este hallazgo causó conmoción no solo entre sus familiares, sino también entre el vecindario y quienes seguían con atención las labores de los rescatistas. En medio del dolor, primó la coordinación entre las distintas entidades encargadas de atender la emergencia y realizar los procedimientos establecidos.

Luego de confirmar el hallazgo, la Defensa Civil contactó al Coordinador de Gestión del Riesgo, quien coordinó el operativo junto con la Policía Nacional y la SIJIN, la Seccional de Investigación Judicial y Criminal, entidad encargada de la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo. Debido a las condiciones difíciles del terreno, fue indispensable el uso de un sistema de cuerdas para extraer el cuerpo de la ladera. Posteriormente, el cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital Santa Lucía, donde quedó disponible para las autoridades competentes, quienes deberán esclarecer las circunstancias exactas del deceso.

El caso dejó una huella de tristeza y conmoción en Cajamarca, particularmente entre los familiares y allegados a “Abelito”, quienes permanecieron atentos y esperanzados mientras se desarrollaban las labores de búsqueda. Ahora, la comunidad espera que las investigaciones y procedimientos permitan comprender cómo ocurrieron los hechos, mientras procesan la pérdida y se solidarizan con la familia afectada.

¿Qué labores cumplen la Defensa Civil Colombiana y la SIJIN en casos de desapariciones?

La Defensa Civil Colombiana, en situaciones como la presentada en Cajamarca, encabeza los operativos de búsqueda, rastreo y rescate de personas reportadas como desaparecidas, incluso en escenarios de difícil acceso. Por su parte, la SIJIN, la Seccional de Investigación Judicial y Criminal, asume investigaciones técnicas, inspección del lugar y el levantamiento de cuerpos, además de coordinar con otras entidades para determinar las causas de los fallecimientos.

¿Cómo afecta una desaparición y posterior hallazgo sin vida a la comunidad y familiares?

De acuerdo con lo que ocurrió en Cajamarca, la desaparición y posterior hallazgo sin signos vitales de un ser querido genera una profunda consternación, angustia y tristeza en la familia, allegados y la comunidad, quienes permanecen atentos a las labores de búsqueda y esperan esclarecimiento de los hechos para procesar la pérdida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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