Una audiencia virtual terminó convirtiéndose en una polémica que puso bajo la lupa a una fiscal especializada en Caldas. Se trata de Silvana Uribe, quien apareció en un video difundido en redes sociales mientras intervenía en una diligencia judicial y cuyo comportamiento despertó cuestionamientos por un aparente estado de embriaguez.

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La grabación fue divulgada este miércoles y motivó un pronunciamiento del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que pidió abrir una investigación disciplinaria contra la funcionaria. La corporación cuestionó que una representante de la justicia se presentara en esas condiciones ante un despacho judicial.

“Absolutamente lamentable presentarse a una audiencia en estas condiciones. Tenemos la certeza, que si se tratara del abogado defensor, ya estaría suspendido”, señaló el Colegio de Abogados Penalistas en una publicación en redes sociales.

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#ATENCIÓN | El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia (@CPenalistas), denunció que en una audiencia en Arserma (Caldas), apareció una fiscal en aparente estado de embriaguez en medio de una audiencia pública. Vía: @JennyAngaritaG https://t.co/2OAB6lZVk9 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 4, 2026

Sin embargo, la funcionaria rechazó los señalamientos cuando fue contactada por El Colombiano. “Eso no fue así, por qué no pasan la audiencia completa. Eso es una tema mediático”, respondió Uribe, quien cuestionó que se difundiera el fragmento de la diligencia sin mostrarla en su totalidad.

La audiencia tuvo lugar en julio pasado ante un juzgado promiscuo de Anserma, Caldas. Además, fuentes de la Fiscalía confirmaron que la Dirección Seccional de ese departamento compulsó copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que examine la actuación de la funcionaria.

La decisión se tomó el 21 de julio y dio paso a la apertura de un radicado en esa corporación, que deberá establecer si existen motivos para atribuirle alguna responsabilidad disciplinaria.

La controversia también puso nuevamente en circulación el nombre de una fiscal con trayectoria en investigaciones contra estructuras criminales. Según reconstruyó El Colombiano, Uribe trabajó durante varios años en Cali y lideró procesos de alto impacto relacionados con el narcotráfico y redes de secuestro extorsivo.

Uno de los casos más conocidos fue la investigación que permitió capturar en mayo de 2019 a Greilyn Fernando Varón, alias Martín Bala Jr., señalado de controlar redes de sicariato y negocios ilegales del Cartel del Norte del Valle.

El Colombiano también recordó su participación en el desmantelamiento de una red de secuestro extorsivo en Cali en la que habrían intervenido integrantes corruptos del Gaula Élite de la Policía. En ese proceso, Uribe investigó el secuestro de un comerciante y la participación de uniformados que habrían utilizado vehículos oficiales para simular una captura.

La carrera de la fiscal también estuvo marcada por el escándalo de los llamados ‘narcofiscales’. De acuerdo con El Colombiano, Uribe denunció presuntas irregularidades de funcionarios judiciales y terminó siendo reconocida como víctima de un montaje en su contra. Los fiscales Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto fueron señalados de participar en esa trama.

Aguirre fue condenado en julio de 2026 a ocho años y tres meses de prisión por cohecho, según el recuento del periódico. Tras esos episodios, Uribe fue trasladada a Caldas por motivos de seguridad.

Ahora, el video de la audiencia virtual y la investigación disciplinaria vuelven a poner a la funcionaria en el centro de la controversia. El proceso deberá establecer si su comportamiento durante la diligencia amerita alguna sanción.

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