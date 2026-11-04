La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a una persona señalada de arrojar basura en espacios públicos, en un procedimiento que el alcalde Alejandro Char presentó como la primera detención por esta conducta en la ciudad. El mandatario aseguró que las autoridades mantendrán los controles para identificar a quienes abandonen residuos en calles y otros lugares no autorizados.

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Según explicó Char, la captura se produjo por el presunto delito de contaminación ambiental, contemplado en el artículo 334 del Código Penal. La Administración Distrital trabaja junto con la Policía en un equipo encargado de detectar estas prácticas y actuar contra quienes sean señalados de afectar el entorno urbano mediante la disposición inadecuada de desechos.

El anuncio fue hecho por el alcalde a través de su cuenta en la red social X, donde advirtió que habrá medidas contra las personas que arrojen residuos en diferentes sectores de Barranquilla. “La @PoliciaBquilla capturó a la primera persona por arrojar basura en nuestra ciudad. ¡Vamos a ser estrictos con quienes se dediquen a estas prácticas que tanto daño nos hacen!”, escribió.

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El mandatario también explicó que la acumulación de desperdicios no solo afecta la limpieza de la ciudad, sino que puede convertirse en un problema durante las temporadas de lluvia. De acuerdo con su advertencia, los residuos abandonados en las calles pueden llegar a los sistemas de drenaje y obstruir el paso del agua en canales y arroyos.

“Estos desechos terminan taponando nuestros arroyos y pueden provocar emergencias que ponen en riesgo a nuestra gente. No podemos permitir que unos pocos atenten contra nuestro medio ambiente. ¡Cuidar a Barranquilla es un compromiso de todos, todos los días!”, agregó Char en su publicación.

Por ahora, las autoridades no han divulgado la identidad de la persona capturada, el punto exacto donde ocurrió el procedimiento ni las circunstancias en las que fue sorprendida. La detención fue presentada por la Alcaldía como parte de las acciones para prevenir la contaminación y reducir la acumulación de residuos en el espacio público. Será el proceso judicial el que determine la eventual responsabilidad de la persona señalada.

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