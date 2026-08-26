Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Istmina, en el departamento del Chocó, se ha convertido en un municipio protagonista en los reportes recientes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026. Esta población, situada en la subregión del San Juan y bañada por el río homónimo, está ubicada al sur de Quibdó y limita con municipios como Sipí, Nóvita, Condoto, Medio San Juan y Tadó. El escenario geográfico de Istmina, al encontrarse en una zona de múltiples ríos y alejada de los grandes centros urbanos, influye en la percepción y manejo de la actividad sísmica que se ha presentado en las últimas semanas.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con los reportes del SGC, tras el terremoto del 10 de agosto, Istmina ha sido epicentro de varios movimientos telúricos. Sin embargo, no es el único municipio del sur del Chocó donde se han sentido sismos recientemente. Lugares vecinos como Sipí, Medio San Juan y Nóvita también aparecen entre los puntos afectados. Según los informes citados, algunos sismos han sido perceptibles para la población, causando alerta, mientras que otros, de menor magnitud, han pasado desapercibidos.

La situación genera preocupación entre los habitantes, en parte porque Istmina ya resultó afectada por el terremoto inicial. Luego de este evento, se reportaron daños en diferentes estructuras y las autoridades locales adelantaron labores de evaluación para establecer el estado de los inmuebles impactados. Por este motivo, los temblores posteriores han incrementado el temor entre quienes todavía enfrentan consecuencias del primer sismo. Las autoridades han enfatizado la necesidad de evitar ingresar a edificios dañados y prestar atención a las señales de alarma, priorizando la seguridad de los residentes.

Hasta ahora, la Gobernación del Chocó mantiene el monitoreo sobre la emergencia, pero según los reportes revisados, no ha emitido pronunciamientos específicos que atribuyan las nuevas réplicas a una causa definida, ni ha declarado una alerta particular para Istmina. Todo el seguimiento técnico y la interpretación de los eventos sigue bajo la responsabilidad del SGC, entidad encargada de registrar y analizar la ocurrencia de sismos en el territorio nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Istmina, Chocó, ha aparecido en reportes recientes de sismos?

De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano, Istmina figura como epicentro de varios movimientos telúricos posteriores al terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026. La localización del municipio en el sur del Chocó, junto a otros como Sipí y Nóvita, lo sitúa en una zona donde se han registrado frecuentes eventos sísmicos en semanas recientes.

¿Cuáles son las recomendaciones para la población tras la actividad sísmica en Istmina?

Las autoridades locales han llamado a los habitantes a prestar atención especialmente a las construcciones ya afectadas por el terremoto. Se recomienda evitar el ingreso a edificaciones dañadas y estar atentos a posibles nuevas réplicas, mientras avanzan las evaluaciones para determinar el estado de los inmuebles y la seguridad general.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.