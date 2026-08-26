Una directiva interna del Inpec vuelve a poner la lupa sobre la cárcel La Paz de Itagüí, en Antioquia. Según reveló Noticias RCN, el documento estableció condiciones especiales para los voceros de la Paz Urbana recluidos en ese centro penitenciario, entre ellos Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, y José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas.

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De acuerdo con el medio citado, la directiva fue firmada por el coronel Rolando Ramírez, quien para ese momento estaba al frente de Custodia y Vigilancia y había sido encargado como director general del Inpec. El documento apareció pocas semanas después del escándalo por una parranda vallenata, licor y otros elementos dentro de la prisión.

El texto señalaba que los privados de la libertad vinculados al proceso estaban relacionados con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá. La medida buscaba, oficialmente, fortalecer el seguimiento y control de las actividades relacionadas con el proceso de paz urbana.

La primera condición contemplaba una sala exclusiva para los encuentros entre los voceros, delegados del Gobierno y representantes del proceso. El espacio correspondía al aula virtual o sala de paz ubicada en el bloque de alta seguridad.

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Además, según Noticias RCN, las reuniones podían extenderse hasta las 10 de la noche, dependiendo de las necesidades del proceso de conversación sociojurídica. La directiva también contempló una jornada especial de visitas familiares los miércoles, con ingreso de hasta tres adultos por cada interno desde las 8 de la mañana.

Otro de los puntos que llamó la atención fue la posibilidad de que los familiares ingresaran comida preparada para los voceros. El documento justificó la medida al señalar: “Se establece que en esta visita diferencial se permitirá el ingreso de comida preparada para los PPL voceros, lo anterior teniendo en cuenta la poca capacidad del establecimiento para suplir las necesidades de alimentación de este personal”.

La alimentación también tenía condiciones particulares. Los voceros podían optar por no recibir los alimentos suministrados por el Inpec y acceder a productos crudos. Asimismo, la directiva estableció controles específicos sobre los elementos autorizados dentro de los pabellones.

Finalmente, los televisores permitidos para estos internos debían permanecer exclusivamente en las celdas asignadas a los voceros y no podían ser utilizados por los demás presos. La revelación ocurre después del escándalo de abril de 2026 y de los operativos anunciados por el Gobierno para reforzar los controles en la cárcel.

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