Por: Noticiero 90 minutos

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Cuando un sismo afecta la estructura de una vivienda, es fundamental seguir la ruta que la Alcaldía de Santiago de Cali ha dispuesto para reportar los daños y obtener la atención adecuada. De acuerdo con la información entregada por la administración municipal, el primer paso consiste en contactar a la Central de Monitoreo de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, utilizando el canal habilitado a través de WhatsApp en el número 310 229 9708.

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Una vez que el ciudadano realiza el reporte, debe proporcionar información básica que permita identificar de manera precisa tanto a la persona como a la vivienda afectada. Según la Alcaldía de Cali, los datos requeridos incluyen el nombre, cédula, número telefónico, dirección exacta del inmueble, junto con fotografías donde se evidencien los daños y una breve descripción sobre el tipo de afectación. Es relevante que las imágenes sean claras, ya que facilitarán la valoración inicial de la situación por parte de las autoridades y establecerán con mayor certeza el estado en que se encuentra la vivienda.

Posteriormente, el reporte pasa a una fase de verificación. Primero, se jerarquizan los casos por nivel de urgencia. Luego, las autoridades programan una visita técnica con el fin de constatar en el terreno las condiciones reportadas y ampliar el diagnóstico. Además, se realiza una caracterización del hogar afectado, es decir, se recopila información sobre las condiciones de las familias vinculadas al inmueble, permitiendo así adaptar la respuesta institucional a necesidades específicas.

Una vez completadas estas etapas, la administración evalúa el nivel de afectación de la vivienda. Se contemplan tres escenarios: demolición para casos severos, reparación estructural si los daños son de tipo medio, y habitabilidad cuando únicamente se presentan afectaciones menores. Esta clasificación orienta las acciones concretas que deben implementarse y define los planes de acción en el corto, mediano o largo plazo.

La Alcaldía de Cali recalca la importancia de reportar únicamente a través de los canales oficiales y hace un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, esperar la evaluación oficial y evitar divulgar información que no esté verificada. Así, cada vivienda recibe una atención diferenciada, según las particularidades de los daños y las prioridades identificadas durante el proceso técnico.

¿Cómo se debe reportar una vivienda afectada por sismo en Cali?

Para reportar su vivienda dañada, debe comunicarse al WhatsApp 310 229 9708 habilitado por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de la Alcaldía de Cali. Es necesario enviar nombre, cédula, número de teléfono, dirección completa del inmueble, fotos claras de los daños y una descripción breve del tipo de afectación.

¿Qué sucede tras reportar daños en una vivienda por sismo en Cali?

Después de reportar el caso, las autoridades determinan el nivel de urgencia y programan una visita técnica para evaluar el inmueble. Luego, realizan una caracterización del hogar y, según la gravedad de los daños, deciden si la vivienda requiere demolición, reparación estructural o solo atención por daños menores, definiendo así el plan de acción más adecuado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.