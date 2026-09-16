En medio de los temblores que siguen en Colombia, uno de los departamentos más afectados por el pasado terremoto de magnitud 7.4 recibió una buena noticia.

Sigue a PULZO en Discover

De los más de $ 13.690 millones transferidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para apoyar económicamente a las familias afectadas por el sismo del 10 de agosto, cerca de $ 8.000 millones quedaron habilitados después del proceso de cruce y validación.

El dato fue conocido durante una reunión de seguimiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación, liderada por la Gobernadora (E) Sandra Milena Henao Henao y Francisco Canosa Guerrero, procurador delegado para la Gestión y la Gobernanza.

En el encuentro, cada uno de los alcaldes de los municipios afectados o sus delegados expuso las necesidades y dificultades que persisten en sus territorios.

Lee También

Uno de los principales puntos de la reunión fue la solicitud de la Gobernación de Risaralda de abrir nuevamente el Registro Único de Damnificados (RUD) para revisar familias que quedaron por fuera del proceso de validación, como es el caso de Dosquebradas (que aún no recibe subsidios).

El departamento planteó un plazo de 15 días para llevar a cabo esta revisión, propuesta que deberá concertarse con los alcaldes y la UNGRD. La medida permitiría corregir inconsistencias, verificar registros y revisar casos de familias que no alcanzaron a ser incluidas, especialmente en zonas rurales e indígenas de difícil acceso.

Entre las inconsistencias detectadas hay errores en documentos de identidad y registros duplicados. La Gobernación pidió además conocer el listado de familias habilitadas y las que quedaron pendientes, con el fin de que los municipios puedan adelantar la verificación.

Canosa Guerrero explicó que el ejercicio tiene carácter preventivo y busca identificar qué está funcionando, qué está pendiente y dónde existen dificultades que requieran articulación institucional.

La Procuraduría anunció que las situaciones expuestas por los alcaldes serán llevadas a las entidades correspondientes y articuladas con la UNGRD y el Gobierno nacional, con el propósito de facilitar respuestas a las necesidades de los municipios y hacer seguimiento a los compromisos de recuperación por el terremoto.

El objetivo es que las dificultades identificadas en los territorios no queden únicamente como solicitudes locales, sino que tengan un canal de gestión ante las entidades nacionales responsables de atenderlas.

En educación, el universo registrado es de 589 sedes en los 12 municipios no certificados de Risaralda. De ellas, 347 ya fueron clasificadas mediante las visitas técnicas posteriores al sismo.

Actualmente, 247 sedes están en uso presencial, con alrededor de 23.000 estudiantes, equivalentes al 54 % de la matrícula. El 46 % restante continúa bajo esquemas de flexibilidad pedagógica, como acompañamiento en casa, alternancia o virtualidad.

La red pública y privada de salud continúa en diagnóstico definitivo. El estimativo presentado durante la reunión calcula en $438.000 millones el costo de corregir las afectaciones ocasionadas por el sismo.

De acuerdo con el reporte, $ 348.000 millones corresponderían a infraestructura y $80.000 millones a equipos.

La Secretaría de Salud también advirtió que la emergencia agravó las dificultades financieras que ya enfrentaba el sistema, entre ellas las deudas con prestadores públicos y privados y problemas de contratación de servicios por parte de las EAPB.

La Secretaría de Planeación Ambiental conformó un equipo para revisar los planes de ordenamiento territorial de los municipios afectados. Los estudios de microzonificación permitirán establecer las condiciones de los terrenos y determinar dónde es posible reconstruir y dónde deberán modificarse las normas para restringir nuevas construcciones.

En infraestructura, la Gobernación reportó el retiro y manejo de más de 47.000 metros cúbicos de escombros, además de la adquisición de maquinaria especializada y trabajos de recuperación de vías rurales.

El departamento también estudia la viabilidad de una planta para aprovechar residuos de construcción y demolición y convertirlos en material reutilizable para vías terciarias y obras de reconstrucción.

El seguimiento preventivo continuará sobre los compromisos planteados por los municipios y la Gobernación, con la Procuraduría como instancia de articulación con la UNGRD y las entidades del Gobierno nacional.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.