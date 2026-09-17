Por: Noticiero 90 minutos

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Decenas de familias que sufrieron las consecuencias del reciente terremoto viven ahora un nuevo drama: deben abandonar los hoteles donde recibieron refugio, pero la incertidumbre de no tener un lugar dónde instalarse las mantiene en vilo. Aunque, según la información recopilada por 90 Minutos, ya recibieron un subsidio para costear el arriendo, muchas de estas familias aseguran que el dinero entregado, que asciende a 1.050.000 pesos, resulta insuficiente frente a los precios del mercado actual y las exigencias de los dueños de los inmuebles.

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La situación se torna aún más compleja porque, como relata Yuli Paola Ruiz, una de las afectadas, solo disponen de tres días para hallar una nueva vivienda. Ruiz explica que se les exige un depósito para arriendo de alrededor de 350.000 pesos y que los arriendos mínimos que logran encontrar están en 1.200.000 o 1.400.000 pesos, cifras que superan ampliamente el subsidio otorgado. Esto las pone en la dramática disyuntiva de buscar soluciones urgentes o considerar regresar a un albergue temporal.

El llamado Coliseo de hockey se presenta como la única opción para muchos, aunque las familias prefieren evitar volver allí por las dificultades sanitarias y las condiciones precarias que el lugar ofrece. Diana Patricia Ruiz, otra damnificada, describe con preocupación el panorama: en los hoteles contaban con ciertas comodidades, pero en el albergue solo tendrían una colchoneta en el piso. Frente a esta realidad, decidieron buscar una alternativa por sus propios medios para no regresar a ese tipo de refugio.

A esto se suma un factor de vulnerabilidad adicional: las ayudas humanitarias que, durante las primeras semanas de la emergencia, llegaban de manera rápida y constante ahora han disminuido de forma considerable. Para muchas familias, estas ayudas representaban el único sustento, pues la imposibilidad de encontrar trabajo o recursos económicos propios ha dificultado su recuperación.

A pesar de la crisis actual, la alcaldía informó que más de 500 personas han pasado por 11 hoteles, donde se les brindó alimentación, atención médica y kits de aseo. Juan Felipe Jiménez, subsecretario para el manejo de desastres, explicó que el protocolo de salida fue socializado con los damnificados durante los últimos 15 días y que existe un seguimiento y acompañamiento previsto para las familias mientras buscan una vivienda definitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el subsidio de arriendo no es suficiente para las familias damnificadas por el terremoto en Cali?

El monto del subsidio entregado, correspondiente a 1.050.000 pesos, resulta insuficiente frente a los requisitos actuales de los arrendadores y los altos precios del mercado inmobiliario. Las familias deben invertir parte del subsidio en depósitos o garantías exigidos y los arriendos disponibles suelen superar el millón de pesos, limitando las alternativas y aumentando el riesgo de regresar a albergues temporales.

¿Cuáles son las condiciones en el Coliseo de hockey, el albergue temporal para damnificados del terremoto?

El Coliseo de hockey ofrece condiciones básicas, como colchonetas en el piso, y es percibido por las familias como un espacio con dificultades de salubridad y escasas comodidades. Aunque funge como refugio temporal ante la emergencia, la mayoría de afectados buscan alternativas antes que volver allí, debido a la precariedad y los desafíos que enfrentan en ese entorno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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