Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Gobernación del Tolima ha decidido mantener la modalidad de trabajo en casa para sus funcionarios, decisión tomada este martes tras la serie de réplicas sísmicas experimentadas durante la jornada anterior. La funcionaria Yurany Prieto, secretaria Administrativa del Tolima, explicó que esta medida no responde a la existencia de un riesgo estructural confirmado en la sede gubernamental. Según Prieto, el lunes se efectuaron entre dos y tres evacuaciones preventivas como respuesta a los movimientos telúricos, situación que generó temor no solo entre empleados, sino también entre visitantes.

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El temor y la incertidumbre motivaron a las autoridades a tomar medidas que eviten la concentración de personas en el edificio mientras se aclara la dimensión de los daños, si los hay. Sin embargo, la secretaria administrativa fue enfática en aclarar que hasta el momento no hay alertas que indiquen condiciones de peligro dentro de las instalaciones, lo que descarta una evacuación definitiva. La decisión de continuar en teletrabajo es, según sus declaraciones, netamente preventiva, motivada por la constante actividad sísmica.

Como parte del protocolo adoptado, la Gobernación firmó un convenio con la Universidad del Tolima para realizar una evaluación técnica renovada sobre las condiciones del edificio. Este estudio estará a cargo de expertos —entre ellos profesionales en patología e ingeniería civil— que verificarán el estado de las grietas y otras posibles afectaciones provocadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, y que serán reevaluadas tras la reciente actividad sísmica.

En días pasados, el personal y los visitantes de la Gobernación del Tolima ya habían sido evacuados de forma preventiva tras un sismo matutino cuyo epicentro fue informado en el municipio de Chaparral. Luis Alberto Cárdenas, director de Gestión del Riesgo del departamento, precisó que a las 9:48 de la mañana recibieron un reporte del Servicio Geológico Colombiano, el cual confirmó un movimiento telúrico de magnitud 4, perceptible en sectores como el centro de Ibagué.

Mientras se obtienen los resultados del análisis realizado por la Universidad del Tolima, las autoridades permanecen atentas a cualquier posible modificación en las condiciones estructurales de la sede departamental, siempre priorizando la seguridad de funcionarios y ciudadanía.

¿Por qué la Gobernación del Tolima mantiene el trabajo en casa tras los sismos?

La principal razón es preventiva y se relaciona con el temor de funcionarios y visitantes tras las réplicas sísmicas recientes. Según aseguró Yurany Prieto, secretaria Administrativa, no se ha detectado un peligro estructural, pero la Gobernación espera los resultados del estudio técnico de la Universidad del Tolima antes de reactivar completamente la presencialidad.

¿Quiénes evaluarán las condiciones estructurales del edificio de la Gobernación del Tolima?

La nueva evaluación estará a cargo de expertos de la Universidad del Tolima, incluyendo profesionales en patología —rama que estudia los daños en estructuras— e ingeniería civil. Estos especialistas revisarán daños y grietas que dejó el terremoto del 10 de agosto y valorarán si las recientes réplicas alteraron la integridad del edificio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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