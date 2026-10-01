Por: El Espectador

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Ana Maria Porras desarrolló su gusto por los rompecabezas desde muy joven, en Bucaramanga, y hoy esa pasión la ha llevado a abordar retos científicos igual de complejos, pero en un ámbito completamente diferente: el estudio de la microbiota intestinal, es decir, los millones de microorganismos que habitan en el intestino humano, según relató en una entrevista citada por El Espectador. Desde su laboratorio en la Universidad de Florida, donde es docente, Porras busca entender qué hace que un microbio sea inofensivo o dañino para la salud humana—aún un enigma para la comunidad científica.

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Este interrogante la ha acompañado desde que inició estudios en ingeniería biomédica en la Universidad de Texas (Austin, Estados Unidos) y más tarde durante su maestría y doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. En esa trayectoria, Porras ha investigado, por ejemplo, cómo el colesterol elevado puede influir en el funcionamiento de las válvulas del corazón y estar relacionado con el inicio de enfermedades cardiovasculares, temas que han sido publicados en revistas científicas reconocidas, como PNAS y el Journal of the American Heart Association.

Debido a sus investigaciones y a su trabajo por una ciencia más inclusiva, Porras fue incluida recientemente entre los 101 latinos y latinas más influyentes de 2026 por la revista estadounidense Latino Leaders Magazine. Es la única científica colombiana en esa edición, compartiendo reconocimiento con figuras de talla mundial como Lionel Messi y Bad Bunny. También en 2022 formó parte de la exposición “If Then, She Can – The Exhibit” del Smithsonian, siendo una de las únicas latinas destacadas por su aporte en las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).

Para Ana Maria Porras, el reto más relevante ahora consiste en entender la correlación de la microbiota intestinal con enfermedades como el colon irritable y afecciones cardiovasculares. La investigación de su equipo emplea herramientas alternativas a los modelos animales tradicionales, como la creación de réplicas de tejidos y órganos humanos en laboratorio, con el objetivo de observar cómo las bacterias interactúan con esos tejidos. No obstante, admite que aún quedan muchas preguntas: “No sabemos exactamente cuáles son esas moléculas específicas que están liberando los microorganismos para que lleguen a otros órganos como el corazón y causen enfermedades como la aterosclerosis”, afirma Porras.

Para cerrar la brecha de conocimiento, insiste en la importancia de llevar la investigación al contexto latinoamericano, pues la microbiota de esa población está poco estudiada y no se sabe si los hallazgos de Estados Unidos y Europa son aplicables en Colombia y otros países de la región.

¿Qué es la microbiota intestinal y por qué se considera clave en la salud humana?

La microbiota intestinal se refiere al conjunto de microorganismos que habitan en el intestino humano. De acuerdo con Ana Maria Porras, aunque se sabe que las bacterias influyen en la salud, aún falta mucho por entender sobre sus funciones específicas y el modo en que pueden estar vinculadas tanto a enfermedades intestinales como a problemas en órganos lejanos, como el corazón.

¿Por qué es importante investigar la microbiota en poblaciones latinoamericanas?

La científica Ana Maria Porras destaca que la microbiota de poblaciones latinoamericanas está poco estudiada y existe incertidumbre sobre si los conocimientos obtenidos en Europa o Estados Unidos pueden aplicarse a Colombia u otros países de la región. Por esto, avanzar en investigaciones locales permite conocer características particulares y aportar soluciones específicas en salud para contextos latinoamericanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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