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Laura Pizarro Botero se ha destacado como la estudiante con el mejor puntaje del Valle del Cauca en las Pruebas Saber 11°, evaluación nacional aplicada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). Con una calificación de 437 sobre 500 puntos, Laura, quien cursó sus estudios en la Institución Educativa Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra, obtuvo el primer lugar entre todos los estudiantes del departamento, de acuerdo con los resultados publicados el 25 de septiembre de 2026.

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Este logro le abrió las puertas para iniciar su carrera universitaria en la Universidad Autónoma de Occidente, ubicada en Cali. Gracias a su excelente desempeño, recibió la Beca Premio a la Excelencia Académica, lo que le permitirá estudiar Ingeniería de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, un área académica que, según ha declarado, despierta su máximo interés personal y profesional. La joven ve en esta oportunidad una manera de adquirir las herramientas necesarias para proyectarse en el mundo de los datos y las nuevas tecnologías, mientras fortalece también su pasión por el baloncesto, deporte en el que espera seguir desarrollándose durante su paso por la universidad.

El reconocimiento otorgado a Laura ha traspasado el ámbito educativo, siendo exaltada por la administración municipal de Guacarí y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Según palabras de Toro, este tipo de resultados ilustran el talento y el potencial de los jóvenes vallecaucanos, así como la importancia de seguir trabajando por el acceso a una educación de calidad en la región. En un comunicado, la Universidad Autónoma de Occidente también resaltó su orgullo por integrar a Laura a su comunidad académica, reafirmando su compromiso con los estudiantes de alto desempeño y la formación respaldada por la Acreditación en Alta Calidad.

Es relevante mencionar que, aunque Laura obtuvo el mejor puntaje en el Valle del Cauca, a nivel nacional se ubicó justo después del mayor registro, alcanzado por un estudiante de Cúcuta con un puntaje perfecto de 500 sobre 500 en las mismas Pruebas Saber 11°, realizadas el 26 de julio de 2026 para Calendario A.

Ahora, Laura Pizarro se alista para iniciar su formación profesional inmersa en el campo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, representando a Guacarí y al Valle del Cauca en un contexto de oportunidades académicas y tecnológicas prometedoras.

¿Cómo fue el desempeño de Laura Pizarro en las Pruebas Saber 11° y qué oportunidades le brindó su puntaje?

Laura Pizarro obtuvo 437 puntos sobre 500 en las Pruebas Saber 11°, el resultado más alto en el Valle del Cauca y uno de los mejores a nivel nacional. Este logro aseguró su ingreso a la Universidad Autónoma de Occidente con la Beca Premio a la Excelencia Académica para estudiar Ingeniería de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, permitiéndole formarse en un área de avanzada tecnología y gran proyección laboral.

¿Qué son las Pruebas Saber 11° del Icfes y por qué son importantes en Colombia?

Las Pruebas Saber 11°, aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), son evaluaciones estandarizadas que miden los conocimientos y competencias de los estudiantes que finalizan la educación secundaria en Colombia. Su importancia radica en que los resultados influyen en el acceso a la educación superior y en la distribución de becas y reconocimientos académicos, como el obtenido por Laura Pizarro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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