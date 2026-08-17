Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La emergencia desatada por los incendios forestales en el departamento del Tolima ha desencadenado la preocupación de líderes y representantes de la región, quienes advierten sobre el impacto que está dejando en el entorno y en las familias rurales. Marco Hincapié, representante a la Cámara, visitó personalmente las zonas afectadas, incluyendo Alvarado, San Luis y Gualanday, donde evidenció las urgencias de los damnificados y el daño en la economía local. Durante su visita, Hincapié organizó la entrega de tres toneladas de ayudas humanitarias, compuestas por alimentos, artículos de aseo, agua, materiales de construcción, ropa y productos dirigidos tanto a las personas como a los animales perjudicados por el desastre.

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De acuerdo con su balance, la emergencia se extiende mucho más allá de la atención inmediata, ya que las consecuencias de estos incendios podrían prolongarse durante los próximos meses. El congresista subrayó que los mercados y ayudas repartidas representan una respuesta inicial, pero las comunidades requieren acciones sostenidas para superar el golpe a sus cultivos, animales y medios de vida. Desde su perspectiva, citada textualmente, “el Tolima necesita respuestas concretas, presencia institucional y solidaridad”.

Según Hincapié, más de 11.000 hectáreas han sido arrasadas por los incendios forestales en distintos municipios del Tolima, una cifra que, en su opinión, demanda fortalecer la actuación de las autoridades y priorizar recursos para atender la magnitud del daño. La ayuda, que fue distribuida en municipios como Ortega, San Luis, Gualanday y Alvarado, pretende paliar los efectos más apremiantes, aunque el representante insiste en la urgencia de una intervención mayor para afrontar los retos de mediano y largo plazo, entre ellos, la reconstrucción de viviendas y la recuperación de fuentes de empleo.

Hincapié también hizo un llamado a entidades nacionales como el Ministerio de Agricultura y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pidiendo que redoblen la atención a la región e impulsen la preparación frente a posibles nuevas emergencias. “Estas tres toneladas de ayudas son una muestra de que no vamos a dejar solas a las comunidades”, manifestó públicamente, dejando claro que la tarea apenas comienza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido los municipios más afectados por los incendios forestales en el Tolima?

Entre los municipios mencionados como los más afectados por los incendios forestales en el Tolima están Alvarado, San Luis, Gualanday y Ortega, donde el representante Marco Hincapié realizó entregas directas de ayudas humanitarias y constató las necesidades urgentes de los habitantes.

¿Qué tipo de ayudas humanitarias recibió la población del Tolima tras los incendios forestales?

Las ayudas distribuidas incluyeron alimentos para las familias, concentrado para animales, agua, materiales de construcción, productos de aseo y ropa, cubriendo tanto necesidades de los hogares como de los animales afectados por la emergencia, según información brindada por el representante Hincapié.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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