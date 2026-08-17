Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El alcalde de San Luis, Ricardo Andrés Acosta Salas, ha elevado la voz ante el Gobierno Nacional para exigir que no se detenga el respaldo que permitió enfrentar los incendios forestales que azotaron gran parte de su municipio. Si bien la emergencia fue contenida y, según el propio alcalde, no se presentaron pérdidas humanas, la comunidad enfrenta ahora un nuevo desafío: las afectaciones económicas y ambientales comienzan apenas a ser visibles en las zonas rurales.

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De acuerdo con lo expuesto por Acosta Salas, las consecuencias en el campo son profundas. Los cultivos han sido destruidos, extensiones de tierra quedaron calcinadas y los animales carecen de alimento. Este panorama golpea directamente a las familias campesinas, cuyo sustento depende de la agricultura y la ganadería. Frente a esto, el mandatario enfatizó que la intervención nacional que permitió controlar las llamas debe mantenerse, pues los recursos locales y del gobierno departamental resultan insuficientes para responder a la magnitud de la tragedia. "Los recursos del gobierno departamental, por supuesto, son limitados y necesitamos de ese Gobierno Nacional, que así como nos ayudó, efectivamente, para contener esta situación de emergencia, nos puede ayudar a salir adelante", manifestó el alcalde, subrayando la importancia de contar con el apoyo institucional más allá del control del fuego.

Acosta Salas instó, además, a que se determine con precisión la extensión del desastre. Las estimaciones realizadas con herramientas de análisis muestran que en San Luis la superficie afectada superaría las 7.500 hectáreas, aunque el mandatario cree que la cifra real podría ser aún mayor. Por esto, insistió en la necesidad de contar con datos completos y actualizados para solicitar la asistencia adecuada ante el Gobierno Nacional. Según sus declaraciones, minimizar el daño dificultaría la llegada de ayuda proporcional a las necesidades generadas por este desastre ambiental.

El alcalde advirtió que la crisis podría escalar a nivel departamental, afectando la economía del Tolima en los próximos meses. Explicó que la clave está en sostener a los campesinos durante la recuperación, pues las familias no solo perdieron sus cosechas y patrimonios construidos durante años, sino que enfrentan la escasez de alimento para el ganado y la pérdida de ingresos que garantizaban su subsistencia. Aun así, reconoció el apoyo recibido durante los días más críticos, gracias a la labor de organismos de socorro, Fuerza Pública y operaciones aéreas que evitaron pérdidas humanas y protegieron a las comunidades. Ahora, el llamado es a que la solidaridad se mantenga en la etapa de reconstrucción, acompañando a las familias para que logren "renacer de esas cenizas", como expresó el propio alcalde.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas hectáreas resultaron afectadas por los incendios forestales en San Luis?

Según el alcalde Ricardo Andrés Acosta Salas, las mediciones iniciales estiman que la superficie comprometida superaría las 7.500 hectáreas. Sin embargo, advirtió que las cifras reales podrían ser aún mayores, por lo que solicitó una evaluación precisa y completa para dimensionar la tragedia ambiental de manera adecuada.

¿Qué tipo de ayuda solicita el municipio de San Luis al Gobierno Nacional tras los incendios?

El alcalde pidió que la ayuda no se limite a la atención de la emergencia, sino que se enfoque también en la etapa de recuperación. Solicita recursos, programas y acompañamiento institucional para apoyar a las familias campesinas que perdieron sus cultivos y fuentes de ingreso, advirtiendo que los recursos locales no son suficientes para afrontar la magnitud de las pérdidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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