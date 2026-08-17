Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El municipio de La Virginia, en el departamento de Risaralda, sigue enfrentando las consecuencias del devastador terremoto de 7.4 grados que sacudió la región el pasado lunes, hace una semana, dejando numerosas víctimas y cuantiosas pérdidas materiales. Una de las zonas más afectadas, La Virginia, recibió el pasado sábado la visita del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, quien en compañía de la primera dama, viceministros y autoridades locales, confirmó el compromiso del Gobierno Nacional con la reconstrucción de viviendas y la entrega de subsidios para las familias damnificadas, de acuerdo con la información recogida por El Diario.

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Durante su recorrido por el albergue local, Restrepo destacó la labor del alcalde Juan Carlos Botero y la gestora social, subrayando la organización y el tejido social creado para atender a más de 90 familias que perdieron por completo sus hogares. El vicepresidente señaló que el Gobierno Nacional, bajo la dirección del presidente Abelardo de La Espriella, ya ha puesto en marcha no solo subsidios para quienes perdieron su vivienda sino también un programa de reconstrucción destinado a restaurar lo que fue destruido por el sismo. "El albergue es una salida humanitaria para estas familias que lo perdieron todo", expresó Restrepo, reiterando que la intención es ofrecer salidas definitivas a los damnificados.

La respuesta oficial se ha acompañado de gestos de solidaridad con las familias de las víctimas mortales y desaparecidas, así como con quienes aún esperan noticias de seres queridos. Restrepo resaltó la declaración de la emergencia en Colombia, una medida que, según explicó, busca brindar respuestas rápidas y efectivas a poblaciones vulnerables, no solo quienes perdieron sus viviendas o su trabajo, sino también a instituciones educativas y centros hospitalarios afectados.

El alcalde Botero, profundamente conmovido, agradeció la presencia de las autoridades nacionales e hizo énfasis en la importancia de que hayan conocido personalmente las necesidades del municipio. Por su parte, el vicepresidente insistió en la necesidad de cuidar la empatía y la coordinación entre los niveles local, departamental y nacional para superar la emergencia. Además, se vivieron momentos de recreación y alivio para los niños del albergue, promovidos por la Policía de Infancia y Adolescencia con actividades lúdicas y de esparcimiento.

En palabras del alcalde, la atención de la emergencia se ha estructurado por fases: inicialmente el rescate, seguido de la atención humanitaria y, en tercera instancia, la reconstrucción. Recalcó que este proceso requiere trabajo articulado y sin saltarse ningún paso para atender a toda la población afectada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las ayudas que ha ofrecido el Gobierno Nacional para la reconstrucción de viviendas en La Virginia?

El Gobierno Nacional, según declaraciones del vicepresidente José Manuel Restrepo y lo informado por El Diario, ha puesto en marcha subsidios para quienes perdieron sus viviendas y un programa de reconstrucción destinado a devolver un hogar digno a las familias damnificadas, además de brindar apoyo humanitario de manera organizada en albergues temporales.

¿Cómo se ha organizado la atención de la emergencia en La Virginia tras el terremoto?

La respuesta en La Virginia se ha trazado en tres fases principales: primero, el rescate de personas; en segundo lugar, la asistencia humanitaria para los afectados; y finalmente, el proceso de reconstrucción, que busca restablecer las viviendas y proyectos que permitan el desarrollo del territorio, conforme a lo señalado por las autoridades locales y nacionales.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.