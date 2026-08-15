Por: CENET

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El Gobierno Nacional ha iniciado el Plan Milagro de Reconstrucción, una estrategia concebida para responder a la emergencia ocasionada por el reciente sismo y orientar la recuperación de las áreas afectadas. Según lo expresado por el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, este plan adoptará la estrategia “Juntos Reconstruimos Colombia” y cuenta con la colaboración de empresarios, gremios, cajas de compensación, organismos internacionales y el sector financiero, todo bajo la coordinación del Fondo Milagro, fondo creado específicamente para centralizar y administrar los recursos destinados a la reconstrucción.

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De acuerdo con los datos preliminares proporcionados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el impacto del sismo ha dejado más de 12.000 viviendas completamente destruidas, cerca de 75.000 viviendas averiadas, 170 edificios colapsados y una gran cantidad de colegios y centros de salud seriamente afectados. Esta magnitud ha llevado a que la estrategia integre varias fases fundamentales para la atención integral.

En primer lugar, la reacción inmediata y diagnóstico incluyen la entrega de subsidios de arrendamiento a las familias afectadas, apoyo en servicios públicos y la conformación de un Batallón de Expertos encargado de evaluar de manera técnica las viviendas y la infraestructura. Paralelamente, la llamada Reconstrucción de la Vivienda Milagro busca identificar proyectos de Vivienda de Interés Social listos para ser entregados, fortalecer un Banco de Materiales y aplicar el modelo “Todos Ponen”, que permite la concurrencia de subsidios tanto públicos como privados.

En la mesa técnica de reconstrucción participa el sector constructor y financiero, así como las cajas de compensación, con la finalidad de diseñar soluciones habitacionales a menores costos y condiciones crediticias accesibles. Además, se incluyen estrategias de reconstrucción rural con alianzas junto a gremios agrícolas y productores regionales para atender de manera específica las necesidades de las familias campesinas; el plan contempla igualmente la reparación de infraestructura complementaria —como colegios, parques, puestos de salud, vías y puentes— financiada a través de esquemas como obras por impuestos y regalías.

El Ministerio de Vivienda enfatizó que la coordinación con gobernadores y alcaldes es determinante para consolidar censos, priorizar cuales serán las intervenciones y asegurar la llegada efectiva de los recursos a las comunidades. Sobre esto, la cartera destacó: “Esta reconstrucción no la hará un solo sector. La vamos a hacer entre todos. El Gobierno pone, los empresarios ponen, las cajas de compensación ponen, el sistema financiero pone, los territorios ponen y la cooperación internacional también puede poner. Esa es la esencia de ‘Todos Ponen’”.

Con este enfoque multisectorial, el Plan Milagro de Reconstrucción busca no solo atender la emergencia inicial, sino garantizar una reconstrucción integral y coordinada que permita a las familias damnificadas recuperar sus hogares y territorios de la manera más pronta posible.

¿Cómo funcionará el Fondo Milagro en la reconstrucción de zonas afectadas?

El Fondo Milagro ha sido creado como una herramienta centralizadora de recursos y esfuerzos dentro del Plan Milagro de Reconstrucción, permitiendo que aportes de entidades públicas, privadas y de la cooperación internacional se coordinen eficientemente. Su operatividad está orientada a garantizar el flujo oportuno de recursos para cada etapa del proceso, desde la atención inmediata hasta la reconstrucción integral de viviendas, infraestructuras y servicios esenciales.

¿Qué significa el esquema “Todos Ponen” en el Plan Milagro de Reconstrucción?

El esquema “Todos Ponen” se refiere a la articulación de aportes económicos y logísticos provenientes de diferentes sectores como el Gobierno, empresarios, cajas de compensación, el sector financiero y la cooperación internacional. De esta manera, se busca maximizar la cobertura y el impacto de los recursos, permitiendo que la reconstrucción sea responsabilidad compartida y adquiriendo así mayor efectividad y rapidez en la atención de la emergencia y recuperación de las comunidades afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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