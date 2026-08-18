Los estudiantes de los colegios oficiales de Pereira no regresarán por ahora a las aulas. La Alcaldía mantiene suspendida la presencialidad mientras avanza la inspección de las sedes educativas después del terremoto que afectó al país.

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La administración municipal informó que la prioridad es garantizar que cada institución cuente con condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad antes de permitir nuevamente el ingreso de estudiantes, docentes y directivos.

Por ahora, no existe una fecha de regreso presencial y tampoco se ha modificado el calendario escolar.

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La decisión se tomó mientras equipos técnicos revisan las condiciones de las 167 sedes educativas oficiales que deben ser inspeccionadas.

📣No hay regreso a clases en las instituciones educativas oficiales de #Pereira hasta garantizar la seguridad de las sedes educativas. Por ahora, no hay regreso presencial a clases ni se ha modificado el calendario escolar. La prioridad del alcalde #MauricioSalazar es proteger… pic.twitter.com/zW5hVL2ve2 — Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) August 17, 2026

Ya revisaron 34 sedes educativas en Pereira

Con corte al 16 de agosto, la Alcaldía de Pereira informó que 34 instituciones ya habían sido evaluadas.

El resultado de esas primeras inspecciones dejó tres categorías:

16 sedes habitables.

15 sedes con uso restringido.

3 sedes con peligro de colapso.

Esto significa que apenas una parte de las instituciones que deben ser revisadas cuenta con una evaluación técnica hasta el momento. Por esa razón, la Alcaldía mantiene la decisión de no reanudar de manera generalizada las clases presenciales.

El regreso dependerá de las condiciones particulares de cada sede y será progresivo, de acuerdo con los resultados de las inspecciones.

¿Qué pasará con la alimentación escolar?

Mientras continúa la evaluación de los colegios, la Alcaldía también anunció medidas para mantener la atención a los estudiantes.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) comenzará a entregarse en las viviendas de los beneficiarios o mediante una modalidad excepcional que pueda implementarse durante esta etapa.

La administración señaló que esta medida permitirá mantener el componente de alimentación mientras se define cómo avanzará el retorno a las instituciones.

Por ahora, el mensaje para las familias de Pereira es que no habrá regreso presencial hasta que cada sede haya sido revisada y se determine que ofrece condiciones adecuadas para recibir nuevamente a la comunidad educativa.

La Alcaldía mantiene así la suspensión de las clases presenciales como una medida preventiva, mientras continúa la inspección de las 167 sedes educativas y se establece cuáles pueden volver a funcionar con normalidad.

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