Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Universidad Católica de Pereira confirmó que mantiene suspendidas todas sus actividades académicas y administrativas mientras establece una ruta clara para el retorno, luego de la emergencia generada por el terremoto del 10 de agosto, según lo informó el portal El Diario. La institución aclaró que aún no existe una fecha definida para que tanto estudiantes como profesores y personal administrativo puedan reincorporarse a la vida universitaria. En este momento, la prioridad es proteger el bienestar integral de toda la comunidad educativa, tanto en el aspecto físico como emocional.

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En cumplimiento de su Plan de Reincorporación y Cuidado Institucional, la universidad se ha comprometido a que cualquier decisión sobre el retorno contemple ante todo condiciones seguras y apropiadas. Esto implica una evaluación responsable de las instalaciones y del estado general posterior al sismo, asegurando que ninguna persona vuelva al campus hasta que se garantice plenamente su seguridad y tranquilidad.

Uno de los enfasis del proceso de reincorporación ha sido el censo entre estudiantes, realizado para identificar quiénes resultaron afectados de manera significativa por el terremoto. Este sondeo permite a la universidad conocer casos particulares, como familias que hayan sufrido daños materiales en sus viviendas o hayan enfrentado pérdidas graves a nivel personal. Con esta información la universidad dirige su ayuda hacia aquellos estudiantes que enfrentan dificultades mayores, organizando brigadas y programas puntuales para brindarles apoyo adecuado, de acuerdo con la información revelada por la propia institución.

El acompañamiento emocional, además, ha sido una de las políticas fundamentales. Por medio de la Vicerrectoría de Proyecto de Vida se mantiene activo el programa de Primeros Auxilios Psicológicos, en el que seis profesionales especializados están atentos para orientar, escuchar y acompañar a quienes sienten miedo, han tenido que evacuar o han visto afectada su cotidianidad tras el terremoto. Esta ayuda, considera la universidad, es fundamental en una etapa donde se enfrentan tanto pérdidas materiales como situaciones de ansiedad e incertidumbre, ante un entorno que sigue siendo inestable para muchos en Pereira.

La Universidad Católica de Pereira subrayó que el retorno será decidido únicamente bajo criterios de responsabilidad y cuidado. Por ello, hasta que no se cumplan las condiciones necesarias, continuará la suspensión, enfocada en garantizar la seguridad y el bienestar de todos, más allá de la prisa por volver a la rutina institucional.

¿Cuándo reanudarán las clases en la Universidad Católica de Pereira?

Hasta el momento, la Universidad Católica de Pereira no ha definido una fecha concreta para la reanudación de clases. La institución informó que esta decisión dependerá de la evolución del proceso de evaluación de condiciones y solamente se hará efectivo el retorno cuando se garantice la integridad y el bienestar de toda la comunidad universitaria, de acuerdo con El Diario.

¿Cómo apoya la universidad a los estudiantes afectados por el terremoto?

La universidad acompaña a los estudiantes afectados por medio de un censo que identifica sus necesidades, la organización de brigadas de ayuda y el ofrecimiento de primeros auxilios psicológicos con un equipo de seis profesionales. De esta manera, la institución busca cubrir no solo las necesidades académicas, sino también las personales y emocionales derivadas de la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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