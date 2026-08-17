Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Las casetas comunales de Pereira fueron habilitadas como alojamientos temporales para las familias damnificadas por el reciente terremoto. De acuerdo con la información publicada por El Diario, esta decisión fue tomada por el alcalde Mauricio Salazar, quien señaló la necesidad de resguardar a niños, adultos mayores y demás afectados que han permanecido en parques, zonas verdes y espacios públicos tras la emergencia. La medida cobra especial relevancia ante el regreso de las lluvias, que aumentan los riesgos de salud y seguridad para quienes improvisaron refugios con carpas junto a sus pertenencias recuperadas.

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La Administración Municipal de Pereira hizo un llamado directo a todas las familias que aún permanecen en espacios públicos, invitándolas a aceptar el traslado hacia los alojamientos temporales puestos a disposición. Según la Alcaldía, el objetivo con estos traslados es ofrecer mejores condiciones para los damnificados, incluyendo acceso a servicios fundamentales como alimentación, atención médica y acompañamiento psicológico. Dichos servicios se consideran fundamentales para proteger el bienestar de las personas afectadas, especialmente tras la magnitud del desastre, ya que muchas viviendas continúan sin poder ser habitadas hasta que concluyan las evaluaciones técnicas y estructurales necesarias.

El contexto de las lluvias recientes intensifica la urgencia de la medida. En los primeros días posteriores al terremoto, varias familias optaron por permanecer en espacios abiertos por el temor a volver a edificaciones posiblesmente dañadas o ante la falta de alternativas habitacionales. Sin embargo, la lluvia complica aún más esta situación, exponiendo a las personas al frío y la humedad, lo cual impacta directamente sobre la salud de menores de edad, adultos mayores y personas con condiciones de vulnerabilidad. Por ello, la Alcaldía insiste en acelerar el proceso de traslado para garantizar la seguridad de todos los afectados.

Las casetas comunales fueron tradicionalmente espacios para reuniones y actividades comunitarias, pero en medio de la crisis, ahora cumplen la función temporal de refugios seguros mientras avanza la atención de la emergencia. Este esfuerzo se suma a los albergues ya habilitados en diferentes sectores de Pereira, donde cientos de personas permanecen resguardadas luego de perder sus viviendas o ser evacuadas por recomendación de las autoridades.

A una semana de la tragedia, Pereira enfrenta un reto mayúsculo: no solo el rescate y la atención inicial de los heridos, sino también la garantía de un techo digno para quienes han quedado sin hogar. En este contexto, la respuesta institucional y la solidaridad comunitaria se han vuelto indispensables para afrontar la crisis y proteger a los más vulnerables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios de habilitar casetas comunales como alojamientos temporales para damnificados en Pereira?

La habilitación de casetas comunales como alojamientos temporales ofrece beneficios clave como refugio seguro frente a las lluvias y el frío, acceso a alimentación, atención médica y acompañamiento psicológico, según informó la Alcaldía de Pereira. Además, estos espacios permiten aumentar la capacidad de atención a damnificados mientras se determina el estado de las viviendas y avanza la emergencia.

¿Qué servicios básicos reciben las familias tras ser trasladadas a los alojamientos temporales en Pereira?

Una vez trasladadas a los alojamientos habilitados, las familias damnificadas por el terremoto en Pereira reciben servicios básicos como alimentación, atención médica y acompañamiento psicológico, de acuerdo con información suministrada por la Alcaldía. Estos servicios buscan cubrir necesidades inmediatas y proteger la salud y el bienestar de los afectados durante el tiempo que duren fuera de su vivienda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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