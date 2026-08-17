Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La ciudad de Pereira enfrenta una compleja situación tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que impactó directamente las instalaciones educativas oficiales. Según reportó el secretario de Educación, Carlos Jairo Bedoya Naranjo, la Alcaldía ha decidido suspender el retorno presencial a las aulas hasta que una evaluación técnica garantice la seguridad para estudiantes, docentes y personal administrativo. Esta determinación responde a la necesidad de prevenir accidentes o tragedias mayores en edificaciones afectadas por el movimiento sísmico.

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De acuerdo con el informe presentado hasta el 16 de agosto, 167 sedes educativas en Pereira deben ser inspeccionadas. Sin embargo, solo 34 habían pasado por la evaluación correspondiente en esa fecha. Los resultados iniciales mostraron que 16 sedes fueron consideradas habitables, mientras que 15 presentan restricciones de uso y tres tienen peligro de colapso. Esta situación refleja la gravedad del daño estructural en algunos planteles y obliga a que el proceso de regreso a clases sea diferenciado y cauteloso, pues aún quedan 133 sedes pendientes de revisión.

La Alcaldía reiteró que no hay una fecha única para retomar la presencialidad. Cada institución deberá esperar el dictamen técnico específico para definir si puede recibir nuevamente a su comunidad. Bedoya Naranjo enfatizó que durante esta semana continuarán las inspecciones y no se ha comunicado ningún regreso inmediato a las escuelas. A medida que avancen las revisiones, la Secretaría de Educación brindará orientaciones puntuales a los rectores sobre las alternativas pedagógicas y logísticas para cada colegio.

Otro aspecto fundamental que aclararon las autoridades es la continuidad del calendario escolar. A pesar de la suspensión temporal de las clases presenciales, por ahora no se contempla prolongar el periodo académico en Pereira. La evaluación sobre el uso de otras modalidades educativas dependerá del avance de las inspecciones y del acceso seguro a las sedes.

En respuesta a la emergencia, también se modificó la logística del Programa de Alimentación Escolar (PAE). La nueva directriz permite que los estudiantes reciban paquetes alimentarios para consumir en casa, cubriendo hasta 14 días, hasta que se tome una decisión definitiva sobre el funcionamiento del programa durante la contingencia.

Ante estos hechos, la instrucción oficial pide a las familias estar atentas a la información que suministren directamente las instituciones y la Secretaría de Educación. El regreso a clases en Pereira no será masivo ni simultáneo: cada colegio solo podrá reabrir cuando se compruebe que su infraestructura es segura.

¿Cuántas sedes educativas de Pereira presentan peligro tras el terremoto?

Según el balance entregado por la Secretaría de Educación con corte al 16 de agosto, de las 34 sedes revisadas, tres fueron catalogadas con peligro de colapso y 15 tienen restricciones de uso, lo que significa que no todas las áreas pueden ser utilizadas con normalidad.

¿El calendario escolar de Pereira sufrirá modificaciones tras el terremoto?

Por ahora, la Secretaría de Educación afirma que el calendario escolar en Pereira no ha sido modificado, y la suspensión temporal de las clases presenciales no implica una ampliación del periodo académico, aunque la situación se revisará de acuerdo con los avances en la inspección de las sedes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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