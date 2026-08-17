Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La ciudad de Pereira enfrenta uno de los retos más grandes de su historia reciente tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Según información entregada por el alcalde Mauricio Salazar, citada por El Diario, la reconstrucción total de la capital risaraldense podría tardar hasta cinco años. Esta proyección surge en medio de las labores de evaluación y censo que avanzan para determinar el alcance real de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

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Actualmente, el municipio se encuentra realizando un censo detallado de las familias damnificadas y de los propietarios de inmuebles que resultaron afectados. En paralelo, expertos técnicos desarrollan la evaluación de las edificaciones para identificar aquellas que, por su deterioro estructural, deberán ser demolidas. Según explicó el mandatario local, ya se autorizó la demolición de 17 edificaciones, pero no descarta que la cifra se acerque a las 100 en los próximos días, a medida que se terminen de revisar todas las construcciones afectadas.

El factor económico representa otro de los grandes desafíos para Pereira. Las estimaciones iniciales señalan que la ciudad necesitaría alrededor de $10 billones para afrontar todo el proceso de recuperación. Sin embargo, este monto aún no es definitivo. Las autoridades continúan sumando los daños en viviendas, infraestructura urbana y otras áreas impactadas, por lo cual la cifra puede variar en las próximas semanas cuando el inventario de afectaciones esté más consolidado.

El horizonte temporal de cinco años, planteado por el alcalde, parte de la premisa de que el proceso no implica únicamente reconstruir lo que fue destruido; también será necesario apoyar a las familias que lo perdieron todo, realizar las demoliciones pertinentes, garantizar la seguridad en los sectores afectados por el sismo y avanzar en la rehabilitación total de la infraestructura. Así mismo, la fase actual de emergencia y diagnóstico podría modificar tanto el monto estimado como la cantidad de inmuebles a derribar a medida que surjan nuevos datos de los estudios técnicos en curso.

Lo evidente, de acuerdo con las autoridades, es que la reconstrucción y recuperación de Pereira no será cuestión de semanas o meses. La magnitud del desafío anticipa un esfuerzo colectivo y sostenido, cuya meta más optimista es restituir la ciudad en un plazo que podría extenderse hasta cinco años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto costaría la reconstrucción total de Pereira después del terremoto?

De acuerdo con las proyecciones preliminares citadas por El Diario y mencionadas por el alcalde Mauricio Salazar, la reconstrucción de Pereira podría requerir una inversión cercana a los $10 billones. Sin embargo, esta cifra es tentativa, ya que las autoridades siguen consolidando el inventario de daños en viviendas, edificaciones y diferentes sectores, lo que podría modificar el cálculo final.

¿Cuántas edificaciones tendrán que ser demolidas en Pereira tras el terremoto?

Según información entregada por el alcalde Mauricio Salazar, inicialmente se autorizó la demolición de 17 edificaciones. No obstante, el proceso de inspección técnica continúa y se estima que la cifra podría incrementarse y llegar a cerca de 100 edificaciones a medida que se avanza en la evaluación de los inmuebles afectados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.