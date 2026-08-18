Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La presencia de dos destacados funcionarios pereiranos en el Gobierno Nacional ha brindado una nueva esperanza para la recuperación de Risaralda, especialmente tras la tragedia ocurrida el 10 de agosto. Se trata de Mónica Saldarriaga, actual viceministra de Agua y Saneamiento Básico, y Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Ambos, nacidos en Pereira, han expresado su compromiso con las zonas más afectadas del departamento y buscan contribuir de manera efectiva en el proceso de reconstrucción. Según El Diario del Otún, Saldarriaga visitó recientemente el municipio de La Virginia, una de las poblaciones más golpeadas y donde ya se gestionan proyectos de rehabilitación y construcción de vivienda. Ella explicó que, junto al Ministerio de Vivienda, se reunió con las autoridades locales para definir una ruta clara que permita iniciar cuanto antes la fase de reconstrucción y también analizar la rehabilitación de viviendas que pueden ocuparse en corto plazo.

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Saldarriaga destacó la urgencia de propiciar una norma urbanística que agilice los proyectos de reubicación y señaló la situación crítica del tanque de almacenamiento de agua en Santuario, que requiere recursos inmediatos debido a las fisuras que presenta. La funcionaria, ingeniera civil y especialista en múltiples áreas, reiteró su compromiso con Risaralda y enfatizó su vinculación afectiva con la región. Por su parte, Julián Buitrago asumió recientemente la dirección del DNP y, según sus declaraciones, considera que tener a representantes de las regiones en el gobierno facilita una visión integral en la formulación del nuevo Plan de Desarrollo. Buitrago manifestó que el principal reto de Planeación Nacional es adaptar este plan a la emergencia causada por la tragedia, dotándolo de herramientas eficaces para reconstruir las zonas afectadas y convertir este proceso en un motor de crecimiento nacional.

En La Virginia, el alcalde Juan Carlos Botero expuso la difícil situación de los comerciantes locales, quienes perdieron gran parte de su mercancía y enfrentan complicaciones económicas inmediatas. El municipio realiza un censo detallado sobre viviendas y comercios afectados, con el fin de presentar un balance concreto ante la Gobernación y el Gobierno Nacional. Además, el alcalde solicitó al Ejecutivo central una iniciativa que permita alivios fiscales a los comerciantes, acción que sería más sencilla si cuenta con respaldo presidencial, para evitar complicaciones legales surgidas en experiencias anteriores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué están haciendo Mónica Saldarriaga y Julián Buitrago por la reconstrucción de Risaralda tras el terremoto?

Mónica Saldarriaga, como viceministra de Agua y Saneamiento Básico, ha liderado la gestión de proyectos para la rehabilitación y construcción de viviendas en municipios afectados como La Virginia, así como el aprovisionamiento de recursos para infraestructuras de agua en lugares críticos como Santuario. Julián Buitrago, desde la dirección del Departamento Nacional de Planeación, trabaja en la adaptación del Plan de Desarrollo para afrontar la emergencia y enfoca sus esfuerzos en brindar soluciones integrales para la reconstrucción de las regiones afectadas.

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los comerciantes de La Virginia luego del terremoto?

Tras el terremoto, muchos comerciantes de La Virginia perdieron mercancía y sufrieron daños materiales, lo que ha impactado severamente sus economías. El alcalde del municipio mencionó que están realizando un censo para identificar la magnitud de los perjuicios y buscar apoyo ante los gobiernos departamental y nacional, además de solicitar incentivos fiscales que faciliten la recuperación del sector sin enfrentar trabas legales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.