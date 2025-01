John Poulos, el estadounidense condenado a 42 años de prisión por el feminicidio de la joven colombiana Valentina Trespalacios, rompió su silencio y presentó su versión de los hechos en una entrevista exclusiva con La W. Durante la conversación, Poulos reiteró su inocencia frente a los cargos de feminicidio y explicó detalles sobre los momentos previos al fallecimiento de la DJ.

“Cuando encontré sin vida el cuerpo de Valentina en la mañana tenía drogas en su sistema todavía. Recuerdo verla y tratar de resucitarla,” afirmó Poulos. También relató que encontró un juguete sexual alrededor del cuello de Valentina, lo cortó y revisó su pulso, pero se dio cuenta de que ya no tenía vida. En ese momento, según él, lloró y pensó en las consecuencias legales que enfrentaría, lo que lo llevó a huir del país.

Poulos también denunció que el juez del caso no le permitió presentar evidencias clave que, según él, demostrarían su versión de los hechos. “El juez del caso no me permitió presentar ningún tipo de video, de foto, de evidencia o del reporte de drogas, toda la evidencia que tengo en mi poder, mensajes de WhatsApp con Valentina”, sostuvo.