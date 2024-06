Por: Focus Noticias

Juez décimo de conocimiento declaró culpable a John Poulos por feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas por el asesinato de su novia Valentina Trespalacios.

Luego de la intervención de John Poulos y que las partes presentarán los alegatos de conclusión de la partes, el juez anunció el sentido del fallo.

El juicio al estadounidense John Poulos, acusado del feminicidio de su novia Valentina Trespalacios, ha llegado a una etapa crucial. El caso, que ha capturado la atención pública, revela una oscura trama de celos y violencia. Fiscalía solicitó la pena más alta la cual sería de 47.5 años de prisión.

Ante el juez 10 penal del conocimiento de Bogotá fue presentado John Poulos para la realización de la audiencia de alegatos de conclusión y donde se anunció el sentido del fallo.

El juez décimo de conocimiento, dice que la “memoria de John Poulos es selectiva, se encuentra de algunas cosas y otras no, se arriesgó a presentar su declaración en un juicio, no se sin dialogar con su abogado defensor.

Poulos dice supuestamente estar afectado por la ingesta de licor, drogas, usted es un intelectual, no estamos hablando con cualquier ciudadano, si uno coloca ese juguete para practicar relaciones, para que tenga el efecto debe ajustar fuerte, la abrazadera debe ajustarse, es la lógica.

Decir que utilizó ese juego y decir que no se acuerda, eso es absurdo, el médico dice que la muerte fue violenta, tenía chichones en la cabeza, hematomas, raspaduras, porque no fue lo que usted dice, tuvo que golpearla y ella luchó por su vida.

Hay lesiones externas e internas por estrangulamiento, esa abrazadera que compró en la ferretería es muy vulgar porque no compró un manila, el aparato utilizado no deja esas marcas que dejó, utilizar drogas no lo exime, esa judicatura no comparte sus hipótesis.

Si hubo homicidio simple o no, matar a la víctima, era una niña que tenía 155 cm, usted es más grande, ahora está más delgado, son hechos notorios.

El feminicidio es el que mate a una mujer por su condición y asesinarla por ser mujer, además de una violencia a la dignidad y la libertad de la mujer.

La madre de Valentina veía la zozobra de su hija cuando Poulos la llamaba, ella debía llegar más temprano porque él se le iba a tirar todos sus eventos.

En el evento de Cartagena, él le envió una foto de Valentina con la mano en la pierna de un hombre, esta es la evidencia que sí había investigador o quien le envía esa foto, eso fue el detonante para venir a Colombia a reunirse con Valentina, porque él tenía un ataque de celos, que coincidencia la existencia de esa foto, el estalló en celos, era una relación tóxica. Que coincidencia él no estaba en Cartagena pero tenía la foto.

Nada hay oculto bajo la luz del sol, la familia estaba ilusionada con que Valentina se fuera a vivir con él. Nadie puede saber qué pasó en la noche, pero que nos vayan a decir que fue un homicidio simple eso no es creíble.

Él pensó cómo ocultar el cuerpo y las evidencias, entonces puso el cuerpo de la víctima en la maleta azul con la que había llegado al país. ¿Por qué no llamó al médico o servicio de emergencias?

La conducta que realizó John Poulos es dolosa, con la finalidad de matar a Valentina, la motivación eran los celos incontrolables, la instrumentalizó, aparentaba ser el “gran señor”.

En había dicho a Valentina que se venía a Colombia a vivir con ella, pero mentira porque en Panamá escribió a su jefe que no podía volver en las tres semanas que había pedido, o sea que él quería volver a Estados Unidos, los estadounidenses se vuelven locos por las latinas pero él tenía una vida allá“, concluyó el juez.

El veredicto del juez sobre Jhon Poulos

El juez 10 penal del conocimiento de Bogotá, declaró culpable a John Poulos del feminicidio de Valentina Trespalacios. La decisión se basó en una acumulación de pruebas que señalaron claramente su responsabilidad en los hechos.

Las pruebas y alegatos de la Fiscalía contra Poulos

El fiscal del caso, Santiago Vásquez, presentó un relato detallado de las agresiones que Valentina sufrió a manos de Poulos. Vásquez describió las marcas de los cuatro dedos en el cuello de Valentina, los golpes en su cara y cabeza, y las heridas que evidenciaban un ataque brutal. “Se ha dicho por la defensa que no la mató con sus propias manos, pero hay surcos de presión de cuatro dedos en su cuello. Esto fue un acto de agresión, en su rostro tenía unos morados, la golpeó, en el pie la arañó, porque Valentina clamó por su vida“, relató Vásquez.

Además, los videos mostraron a Poulos sacando la maleta azul que contenía el cuerpo de Valentina y depositándola en un contenedor de basura. En el rostro de Poulos había una herida que Valentina le infligió mientras intentaba defenderse. El celular de Valentina fue encontrado en la vía al aeropuerto sin la tarjeta SIM, lo que indicaba un intento de Poulos de deshacerse de pruebas cruciales.

Declaración de John Poulos en el jucio

En una tensa sesión del juicio por el feminicidio de Valentina Trespalacios, John Poulos, de 32 años, expuso su versión de los hechos, acusando a las autoridades colombianas de irregularidades y enfatizando que no se tomaron en cuenta las pruebas presentadas a su favor.

Poulos comenzó su declaración denunciando que su captura en Panamá fue ilegal. “El Gobierno colombiano envió a las autoridades para secuestrarme en Panamá. La Policía mintió al decir que no me había visto durante el vuelo, lo cual es falso. Dijeron que tomé un vuelo comercial a Bogotá, pero estuve esposado todo el tiempo. Mi captura fue totalmente ilegal, y las esposas rosas que me pusieron declaraban mi culpabilidad sin juicio previo. Además, no me realizaron una prueba de narcóticos en presencia de mi abogado“.

En su declaración, Poulos acusó a la Policía y a la Fiscalía de ocultar evidencia crucial. “Tienen videos donde se ve a Valentina recogiendo droga de su proveedor y mi reacción a esas drogas, pero los ocultaron. No muestran la adicción de Valentina a la droga. Su amiga Silvana no testifica por miedo. Nunca hubo premeditación, fue una mala reacción a las drogas. Hay fotos donde se me ve consumiendo una línea de droga sobre Valentina”.

Además, Poulos mencionó un robo y la negación de una oportunidad para defenderse: “Santiago, el amigo de Valentina, me robó 28 millones de pesos, y el juez me negó la posibilidad de leer sus palabras ante la Corte, donde se corrobora la adicción de Valentina a la droga“.

Poulos también cuestionó los detalles del informe forense y la falta de consideración del contexto. “Me levanté a las 7 de la mañana y vi que el zuncho seguía alrededor de su cuello. El reporte toxicológico fue escondido de esta corte. Dicen que su muerte ocurrió al final de la noche del sábado y las primeras horas del domingo, pero ¿por qué no saqué el cuerpo en la noche? Solo lo vi cuando salí de la ducha”.

Sobre el incidente en sí, Poulos expresó su confusión y desesperación. “Recuerdo haber usado el zuncho durante relaciones, pero luego no recuerdo nada. Por eso quería que una psicóloga explicara los efectos de la droga y el alcohol, porque no recuerdo nada. Era un juego, no era mi intención. Hay fotos de los juguetes que la Policía confiscó de mi equipaje, fotos con vestidos y las conversaciones por Whatsapp”.

Finalmente, Poulos concluyó su declaración con una reflexión sobre el impacto de las drogas y un mensaje a la familia de Valentina. “Este es el daño que hacen las drogas. Le digo a la familia que ojalá esto nunca hubiera ocurrido. No planeé nada. Estuve tres horas dando vueltas antes de llegar al aeropuerto”.

Qué dijo la defensa de John Poulos

El abogado defensor, Fredy Spíndola, intentó argumentar que Poulos no había premeditado el asesinato y que el acto fue resultado de un juego que salió mal. Spíndola subrayó que en la maleta azul no cabía completamente el cuerpo de Valentina y cuestionó las declaraciones de la madre de Valentina y la presentación del caso por parte de la Fiscalía. Sin embargo, estos argumentos no lograron convencer al juez.

El abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, enfatizó la premeditación del acto y la brutalidad con la que Poulos atacó a Valentina. Del Río resaltó que Valentina fue encontrada muerta dentro de una maleta, con ropa interior y una faja en todo su cuerpo, y que fue cosificada y utilizada por el estadounidense. Del Río pidió justicia para Valentina y una condena ejemplar para Poulos.

La decisión final sobre Jhon Poulos

La acumulación de pruebas y el testimonio detallado de las agresiones llevaron al juez a declarar a John Poulos culpable de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas. Estos delitos podrían resultar en una condena superior a 50 años de prisión, asegurando que Poulos enfrente las consecuencias de sus acciones. Finalmente, el extranjero pasará 42 años en prisión.

Caso de feminicido de la DJ Valentina Trespalacios

Valentina Trespalacios, una joven DJ de 21 años, fue encontrada muerta el 22 de enero de 2023 dentro de una maleta en un contenedor de basura en Bogotá. La relación entre Valentina y John Poulos comenzó en 2021 a través de Tinder. Con el tiempo, el comportamiento de Poulos se volvió posesivo y controlador, contratando incluso a un investigador para seguir a Valentina.

En una audiencia anterior, Poulos admitió haber asesinado a Valentina durante un juego, describiendo el horror y la incredulidad que sintió al darse cuenta de que Valentina había fallecido. Sin embargo, su confesión no fue suficiente para exonerarlo de la gravedad de sus actos.

