Esa información la habría entregado a las autoridades la mejor amiga de Valentina Trespalacios, que viajó desde Barranquilla para ayudar con la investigación.

En su testimonio, difundido por El Tiempo, esta mujer dijo que la DJ le contaba todo lo que pasaba con John Poulos, y por eso fue una de las primeras en ser contactadas por la Sijín para obtener más pistas que ayuden a esclarecer el crimen. “Yo supe del gringo porque ella me pidió recomendaciones de cómo tratarlo, porque yo también tengo novio gringo”, dijo.

La declaración de la amiga, citada por el diario, indica también que Valentina le contó “que el hombre tenía tres hijos en Estados Unidos y una pareja sentimental”.

Sin embargo, sobre esa familia, Noticias RCN dio otra versión que indica que el hombre ya estaba separado, y que Valentina conoció a los hijos “por medio de videollamadas desde Estados Unidos”.

Cáncer del hijo mayor de John Poulos

Se desconoce el estatus real de la relación que tenía con la mamá de sus hijos (un niño y dos niñas), pero sí se difundió que su hijo mayor tuvo problemas de salud.

Desde 2016, la familia comenzó a buscar formas de recolectar dinero para el tratamiento del menor. La página de la fundación religiosa ‘Victory of the lamb’ detalla que el niño tuvo que luchar contra “una rara forma de cáncer infantil, el rabdomiosarcoma en etapa 4”.

Esta es la imagen que acompaña la descripción de la causa benéfica:

No fue la única plataforma que usó la familia Poulos. La historia del niño también aparece un portal que recoge fondos conocido como Gamerosity. Y para agosto de 2017 su causa benéfica también apareció en el portal Go Fund Me anunciando que tendría su última quimioterapia.

Estas fotografías fueron difundidas por la familia en ese momento a través de este último portal, y retomadas por una tuitera en las últimas horas:

Y pensar que al parecer ese asesino de John Poulos tenía familia e incluso un hijo con cáncer, qué rabia. Hasta pedían dinero en el 2017… Pasar de tener una familia y luego hacer un daño tan brutal a Valentina Trespalacios y su flia.https://t.co/4Oo173EHT9@ashleynp1981 pic.twitter.com/Rq0bFESkb6 — Carolina Uribe | LinkedIn | Social Selling 💙 (@Romantisismica) January 25, 2023

En las 3 páginas el hombre consiguió fondos de cientos de personas que quisieron contribuir para que la salud de su hijo Jackson mejorara.

Además, la historia del niño fue conocida más allá de organizaciones benéficas, pues él y su padre, hoy acusado de feminicidio, también visitaron autoridades que reconocieron la lucha del menor con la enfermedad. En estas dos fotografías, difundidas en 2018, se ve a Poulos acompañándolo.

6-year-old Jackson Poulos from Wisconsin is a fighter who beat a very rare form of cancer. He's now received a clear scan, and I'm happy to have him as my #SOTU guest. https://t.co/0eO7j8xQlL pic.twitter.com/nZ1hvCc4wt — Paul Ryan (@SpeakerRyan) January 31, 2018

Sobre la madre de los hijos de Poulos, su último trino fue de septiembre de 2021, donde hablaba del mes de concientización sobre el cáncer pediátrico.

It’s Pediatric Cancer Awareness Month. Friends and family stepped up and donated over $1,500 this week towards the goal – so humbled by the generosity! #TackleKidsCancer #findacure @hmhnewjersey @nyrr @TackleKidsCancr — ashley poulos (@ashleynp1981) September 4, 2021

La familia de Valentina ha dicho que el hombre tenía planes de establecerse en Colombia para casarse y vivir con la joven DJ, y hasta el momento se desconoce el presente de su familia.