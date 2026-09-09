Por: Portal Bogotá

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Este jueves 10 de septiembre de 2026, la medida de pico y placa regirá en Bogotá según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). De acuerdo con el calendario de la entidad, los conductores de vehículos particulares y taxis deben prestar especial atención a los horarios y las placas autorizadas para circular, con el fin de evitar posibles sanciones por infringir la normativa vigente.

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Para los vehículos particulares, según la Secretaría Distrital de Movilidad, tienen permiso de transitar en la capital únicamente aquellos cuyos números de placa finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0. Esta restricción estará activa desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., período durante el cual los demás vehículos deberán permanecer fuera de circulación, salvo que cuenten con algún tipo de exención aprobada por la autoridad competente.

En el caso de los taxis, la regulación es diferente: pueden circular aquellos cuyas placas concluyan en los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El horario estipulado por la SDM para taxis restringidos inicia a las 5:30 a. m. y se extiende hasta las 9:00 p. m. Es importante que los usuarios consulten siempre los comunicados oficiales y eviten interpretaciones erróneas que puedan llevar a sanciones.

Para quienes buscan exenciones, existe la alternativa oficial denominada Pico y Placa Solidario. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, este programa permite, mediante el pago correspondiente a través de la plataforma oficial, circular en Bogotá sin las restricciones habituales. El proceso de solicitud y pago se realiza únicamente en el sitio web oficial, y la forma de pago aceptada es el botón de PSE dentro de la página de la entidad. La SDM enfatiza que no hay intermediarios ni otras páginas web autorizadas para este trámite.

Finalmente, la SDM hace un llamado a la ciudadanía para evitar caer en fraudes, recordando que cualquier gestión relacionada con Pico y Placa Solidario debe hacerse exclusivamente a través del sitio oficial www.movilidadbogota.gov.co. Cualquier otra página o intermediario podría exponer a los usuarios a estafas.

¿Cuáles son los horarios de pico y placa en Bogotá este jueves para vehículos particulares y taxis?

El jueves 10 de septiembre de 2026, los vehículos particulares tienen restricción de circulación de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que los taxis con placas restringidas no pueden transitar de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Solo pueden circular los vehículos con placas autorizadas según lo informado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Cómo acceder de manera segura al Pico y Placa Solidario en Bogotá?

Para ser exento del pico y placa en Bogotá a través del Pico y Placa Solidario, el único canal autorizado es el sitio web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. Allí debe realizar su solicitud y pago exclusivamente por botón PSE. Se recomienda no usar páginas no oficiales ni intermediarios, para evitar caer en estafas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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