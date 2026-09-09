Por: Portal Bogotá

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La vida cultural de Bogotá se transforma cada semana con una variada oferta de actividades gratuitas lideradas por la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), en el marco del programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". Según información oficial de BibloRed, del 10 al 13 de septiembre de 2026 se desarrollarán eventos que involucran literatura, cine, creatividad, juego y muchas otras experiencias pensadas para fortalecer el tejido social y familiar de la capital.

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BibloRed reafirma su compromiso con la ciudad al consolidar las bibliotecas y los espacios de lectura como centros activos de cultura. De acuerdo con las fuentes institucionales, más allá de incentivar la lectura, en estos lugares se estimula la escritura y la oralidad, facilitando la participación activa de personas de todas las edades y orígenes.

Entre los eventos destacados para esta semana, la Biblioteca Público Escolar Pasquilla abrirá con la "Zumba Campesina", enfocada en el bienestar físico y el fortalecimiento comunitario en zonas rurales, el jueves 10 de septiembre a las 8:00 a. m. Ese mismo día, a las 10:30 a. m., la Biblioteca Pública CEFE Cometas propone un café literario dedicado a la obra breve de Fiodor Dostoievski, donde la novela “Noches blancas” será el eje para reflexionar sobre el amor y la ilusión. Más tarde, a las 2:00 p. m., en la Biblioteca Pública Venecia, se realizará el taller "Inteligencia Artificial: de la curiosidad a la práctica", un espacio para acercar a la ciudadanía al uso cotidiano y profesional de estas herramientas tecnológicas.

El viernes 11 de septiembre a las 10:00 a. m., la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo organizará un conversatorio sobre procesos creativos y collage en lana. Más tarde, a las 2:00 p. m., la Biblioteca Pública Las Ferias, celebrando su aniversario 29, contará con una función teatral del colectivo Narrantes sobre el viaje místico de Bochica, centrado en el rescate de relatos ancestrales.

El sábado 12 de septiembre, tendrán lugar dos encuentros pensados para el aprendizaje lúdico: el “Semillero de ajedrez” en la Biblioteca Soledad Lamprea - Perdomo a las 2:00 p. m., y el “Club de cómic” en la Biblioteca Público Escolar La Marichuela a las 3:00 p. m., ambos orientados a despertar el ingenio y la imaginación.

La programación concluirá el domingo 13 con actividades para familias: “Leer en familia” en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal a las 11:00 a. m. y “Leer en familia: descubriendo mundos juntos” en la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo a las 3:00 p. m., espacios dedicados a fortalecer los lazos afectivos a través de la lectura compartida.

Todas las actividades son de acceso gratuito. Para más información, puede consultar directamente las fuentes de BibloRed y la Alcaldía de Bogotá.

¿Cuáles son los eventos culturales gratuitos en BibloRed Bogotá durante septiembre de 2026?

Durante la semana del 10 al 13 de septiembre de 2026, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) ofrece una programación diversa y gratuita que incluye actividades como zumba rural, cafés literarios temáticos, talleres sobre inteligencia artificial, conversatorios artísticos, teatro ancestral, semilleros de ajedrez, clubes de cómic y espacios de lectura para familias, en diferentes sedes de la ciudad.

¿Qué significa inteligencia artificial y cómo se abordará en el taller de BibloRed?

La inteligencia artificial, conocida por sus siglas IA, es una rama de la tecnología que crea sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar y resolver problemas. En el taller organizado por la Biblioteca Pública Venecia, se orientará de manera práctica y sencilla a los asistentes para usar herramientas de IA tanto en la vida diaria como en el ámbito profesional, promoviendo una aproximación responsable y efectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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