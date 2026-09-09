Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) hizo oficial la presentación de la iniciativa ‘Escuela Corazón de Barrio y Vereda’, un proyecto que sitúa a la educación como pieza central en la vida de Bogotá. Según lo expuesto durante la conmemoración del Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques y el Día Nacional de los Derechos Humanos, la propuesta está centrada en la necesidad de fortalecer el vínculo entre los colegios, sus comunidades y la historia local. La iniciativa fue anunciada desde el colegio El Porvenir, en la localidad de Bosa, institución que representa 75 años de compromiso y protagonismo en su barrio, sirviendo como ejemplo de cómo un colegio puede ser el eje de identidad y proyección social en su entorno.

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Durante la presentación, Julia Rubiano, secretaria de Educación, recalcó que ‘Escuela Corazón de Barrio’ busca que toda la comunidad educativa se acerque a sus colegios para hacer ejercicios de memoria, recordar sus orígenes, reconocer el crecimiento logrado y revivir la participación comunitaria en la consolidación de estas instituciones. En palabras de Rubiano, el llamado es a que los colegios sean reflejo y motor de su comunidad.

Por su parte, Diego Escallón, subsecretario de Calidad y Pertinencia de la SED, enfatizó que actualmente el 80 % de los colegios de Bogotá están abiertos y dispuestos a que las comunidades se apropien, cuiden y defiendan las instituciones educativas. Resaltó que “el corazón de la ciudad son los colegios”, pues en ellos palpitan la vida y los sueños de niños, niñas y jóvenes.

El evento contó con la voz de diferentes actores: William Ayala, rector de El Porvenir, subrayó que el colegio es la esencia de su comunidad y un espacio de aprendizaje y protección. Estudiantes como Ana Sofia Moyano y Sara Pulgarín manifestaron la importancia de estas jornadas para reconocer la historia educativa y el papel fundamental del colegio como formador de ciudadanos y motor de futuro para el país.

La estrategia fue acompañada por el Gabinete Distrital, las alcaldías locales y la SED, y simultáneamente 115 instituciones educativas participaron con actividades enfocadas en la memoria y el reconocimiento. Durante este mes, estas acciones continuarán expandiéndose por toda la ciudad, promoviendo el recuerdo del legado institucional y fortaleciendo el cuidado compartido del espacio educativo. Con ella, la SED reafirma que la escuela trasciende el aula y se teje también en la forma en la que la ciudad protege, acompaña y valora la educación pública.

¿En qué consiste la iniciativa ‘Escuela Corazón de Barrio y Vereda’ en Bogotá?

La iniciativa ‘Escuela Corazón de Barrio y Vereda’ busca que las comunidades educativas reconozcan y celebren la historia de sus colegios, fortalezcan el sentido de pertenencia y participen en la protección y construcción colectiva de sus instituciones, en sintonía con la Secretaría de Educación del Distrito.

¿Por qué el colegio El Porvenir es emblemático en el marco de esta estrategia?

El colegio El Porvenir, con 75 años de historia en Bosa, fue elegido como escenario central por representar un vínculo profundo con su comunidad y resumir el espíritu de apropiación, memoria y futuro compartido que promueve la estrategia distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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