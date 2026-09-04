Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Más de 20 conductores fueron sancionados en un reciente operativo de control vial llevado a cabo en Arboleda del Campestre, en respuesta a las denuncias presentadas de manera reiterada por la ciudadanía. De acuerdo con las autoridades municipales, este procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Secretaría de Movilidad y se enfocó en detectar comportamientos que ponen en peligro la seguridad en las vías.

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Durante la jornada, las autoridades identificaron varias infracciones, entre ellas invadir el separador para ingresar al sector, circular en contravía, manejar motocicletas sin casco y transitar sin portar la documentación requerida. Estas acciones son consideradas de alto riesgo, ya que no solo afectan a quienes las cometen, sino que también ponen en peligro a peatones, otros conductores y usuarios de la vía en general.

A pesar de que en este sector de la ciudad se han realizado múltiples controles y campañas pedagógicas orientadas a la prevención, profesionales de tránsito siguen encontrando situaciones problemáticas similares. Según Camilo Martínez, secretario de Movilidad, "los controles y operativos en este punto de la ciudad han sido reiterativos; sin embargo, ante el llamado de las autoridades encontramos motociclistas que continúan pasándose por el separador, motociclistas transitando con menores de edad sin casco, entre otras faltas". Estas expresiones dan cuenta de la persistencia de conductas irresponsables.

La Secretaría de Movilidad, en voz de su titular, confirmó que más de 20 conductores fueron sancionados en esta ocasión por diversas infracciones de tránsito, dejando claro que las normas existen sobre todo para proteger la vida e integridad de cada usuario en las vías. Tanto conductores como motociclistas, peatones y otros actores viales son beneficiados con la aplicación estricta de la reglamentación, según reiteró la Administración Municipal.

Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar con los controles y operativos en este sector de Ibagué, insistiendo en que las denuncias de la comunidad seguirán siendo atendidas y que se intensificarán las medidas para recuperar el orden vial y así disminuir el riesgo de siniestros en la ciudad.

¿Cuáles fueron las principales infracciones detectadas en el operativo de tránsito en Arboleda del Campestre?

Entre las faltas observadas por los agentes durante el operativo destacan el cruce ilegal por el separador, la circulación en contravía, conducir motocicletas sin casco y la ausencia de documentación exigida para transitar. Estas conductas, de acuerdo con la información oficial, constituyen un riesgo significativo para la seguridad vial del sector.

¿Por qué la administración municipal de Ibagué decidió intensificar los controles viales en este sector?

La decisión de aumentar los controles responde a denuncias reiteradas de la ciudadanía que alertan sobre el incumplimiento de normas y reiteradas conductas peligrosas por parte de algunos conductores. La Alcaldía y la Secretaría de Movilidad consideran prioritario atender estas quejas para cuidar la vida de los actores viales y prevenir accidentes en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.