El panorama de movilidad se complicó este miércoles 2 de septiembre en Bogotá por una manifestación que se concentra en inmediaciones de la Universidad Pedagógica. La protesta ha obligado a modificar el recorrido de varias rutas del transporte público durante la tarde.

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Transmilenio informó inicialmente que la manifestación era ajena a la operación del sistema. Por esta razón, los buses zonales del SITP activaron desvíos para evitar el sector y continuar con sus recorridos habituales.

Las imágenes de las manifestaciones muestran que también intervino la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en la carrea 11 con calle 72.

Las rutas duales CM84, L81 y D81 también tuvieron que modificar sus trayectos. Entre los desvíos establecidos aparecen vías como la calle 85, carrera 11, calle 76, carrera Séptima y calle 60, dependiendo de cada servicio.

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#Bogotá | 🔵 Manifestantes a la altura de la Universidad Pedagógica bloquean la carrera 11 con calle 72. A esta hora interviene la UNDMO para controlar la protesta, mientras tanto los buses TransMiZonal de Transmilenio continúan realizando desvíos al oriente por la carreta… pic.twitter.com/GvbSHyhyzx — La FM (@lafm) September 2, 2026

La situación también impactó la movilidad en Chapinero. La Secretaría de Movilidad ubicó la manifestación en la carrera 11 con calle 72 y desplegó al Grupo Guía y a los Agentes Civiles de Tránsito para gestionar el tráfico.

El impacto sobre los pasajeros aumentó con el paso de las horas. A las 5:32 p. m. eran 22.030 los usuarios afectados, mientras que a las 6:17 p. m. la cifra ascendió a 29.641.

Las rutas 12, 359, B303, E25 y T06 mantenían sus desvíos, al igual que las rutas duales. Para los conductores, la recomendación de las autoridades fue tomar la carrera Séptima como alternativa.

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