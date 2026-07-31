La tarde de este jueves volvió a estar marcada por las protestas en Bogotá. A la altura de la Universidad Nacional, sobre la avenida El Dorado, se presentan manifestaciones que obligaron a la intervención del UNDMO, antiguo Esmad, debido a la presencia de personas encapuchadas.

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Como consecuencia de la situación, la estación Ciudad Universitaria de Transmilenio quedó temporalmente fuera de servicio, mientras las autoridades monitorean el desarrollo de la protesta y buscan recuperar la movilidad en el sector.

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De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, los uniformados del Undmo hacen presencia en la zona para atender los desórdenes registrados durante la manifestación.

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⏰ #TMAhora (6:12 p. m.) 🔄 Actualización 📍 Calle 26 – Universidad Nacional ✅ A la hora se habilita el servicio en la estación Ciudad Universitaria. 🔄 Se cancelan los retornos de las rutas troncales y la operación sobre el corredor comienza a normalizarse. 🚌 Los… pic.twitter.com/dh7TlFK999 — TransMilenio (@TransMilenio) July 31, 2026

Entretanto, la Secretaría Distrital de Movilidad también reportó otra protesta en el centro de la capital. Sobre las 4:10 de la tarde se activó una manifestación en la carrera 6 con calle 8, en sentido sur-norte.

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Por este motivo, las autoridades ordenaron el cierre preventivo de la carrera 6 con calle 12 y recomendaron tomar la carrera 3 como ruta alterna. Además, el Grupo Guía fue desplegado para agilizar el tránsito en ese corredor.

Las autoridades mantienen el monitoreo de ambos puntos y no descartan nuevas afectaciones en la movilidad mientras avanzan las manifestaciones.

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