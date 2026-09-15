Por: Portal Bogotá

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En medio del desarrollo de las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, las autoridades han anunciado un cierre total continuo de la estación temporal Calle 22 de TransMilenio, ubicada sobre la avenida Caracas en pleno centro de la capital. De acuerdo con la información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este cierre empezará desde el viernes 11 de octubre a las 11:00 p. m. y se extenderá hasta el sábado 31 de octubre a las 4:00 a. m. Esta medida busca facilitar los trabajos relacionados con la infraestructura del futuro sistema metro, impactando directamente a miles de usuarios habituales del transporte masivo.

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Una vez haya culminado esta primera fase de intervención, la estación Calle 22 operará bajo un esquema de cierres nocturnos y de fin de semana: de lunes a viernes, la estación cerrará entre las 11:00 p. m. y las 4:30 a. m.; durante los fines de semana, el cierre será continuo desde el viernes a las 11:00 p. m. hasta el lunes a las 4:30 a. m. En caso de fines de semana festivos, la reapertura será el martes a las 4:30 a. m. Estos cambios, mencionados también en los canales oficiales de TransMilenio, exigen que los ciudadanos planifiquen con mayor atención sus desplazamientos habituales durante las próximas semanas.

En cuanto a los servicios que habitualmente circulan por esta estación, se han efectuado ajustes temporales. Los servicios B13 y H13 tendrán una parada alternativa en el vagón 2 de la estación Calle 26 – Atrio. Sin embargo, las demás rutas que regularmente utilizan los vagones 1 y 2 de la estación Calle 22 no harán parada durante el tiempo que dure el cierre, tanto en la etapa de intervención inicial como en el modelo de cierres nocturnos y de fin de semana. La información fue confirmada por las fuentes oficiales de TransMilenio.

Las autoridades recomiendan consultar alternativas de viaje a través de la aplicación TransMiApp o en el portal oficial de TransMilenio, así como tener la tarjeta TuLlave recargada y personalizada para facilitar el acceso a los distintos servicios, mientras se avanza en la construcción de la Línea 1 del Metro, un proyecto clave para la movilidad de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo iniciará y finalizará el cierre total de la estación temporal Calle 22 de TransMilenio?

El cierre total de la estación Calle 22 comenzará el viernes 11 de octubre a las 11:00 p. m. y finalizará el sábado 31 de octubre a las 4:00 a. m., de acuerdo con la información oficial publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y TransMilenio.

¿Qué rutas de TransMilenio se verán afectadas por el cierre de la estación Calle 22?

Durante el cierre, los servicios B13 y H13 harán parada temporal en el vagón 2 de la estación Calle 26 - Atrio. El resto de rutas habituales de los vagones 1 y 2 de la estación Calle 22 no se detendrán allí, por lo que los usuarios deben revisar sus opciones de viaje, como señala la información oficial de TransMilenio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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