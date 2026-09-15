Por: Portal Bogotá

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Durante la mañana de este martes 15 de septiembre de 2026, la movilidad en Bogotá se ha visto afectada debido a un accidente de tránsito registrado entre cinco motociclistas en la avenida Centenario con carrera 68, en el sector de Puente Aranda. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el siniestro ocurrió en sentido oriente-occidente y fue atendido por unidades de tránsito, ambulancias y el grupo guía, quienes se encuentran en el lugar gestionando la situación para restablecer el flujo vehicular lo antes posible.

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Como consecuencia de este accidente múltiple, se presenta flujo lento en el punto señalado, lo cual ha tenido un impacto directo sobre la operación y la frecuencia de algunas rutas de TransMiZonales del sistema de transporte masivo TransMilenio. El reporte de la autoridad de movilidad, efectuado a las 7:11 a.m., destaca que es posible que los usuarios experimenten demoras o alteraciones en su trayecto habitual durante las primeras horas del día.

TransMilenio, uno de los sistemas fundamentales de transporte público en Bogotá, recurre a los informes oficiales para ajustar sus servicios de acuerdo con las condiciones de las vías. En situaciones como el accidente reportado hoy, es usual que se generen retrasos o desvíos temporales, afectando no solo la movilidad de quienes se desplazan en vehículos particulares, sino también de quienes utilizan el transporte público para llegar a sus destinos.

La recomendación de las autoridades es que los ciudadanos permanezcan atentos a la información actualizada sobre el estado de las vías y a los comunicados oficiales. Así mismo, se hace hincapié en la importancia de actuar con precaución en zonas con tránsito lento y respetar las señales y recomendaciones de los equipos de emergencia que atienden este tipo de eventualidades.

La congestión vial que se registra en este corredor vial puede extenderse a otros puntos cercanos, por lo que algunos usuarios han optado por buscar rutas alternas o modificar su horario de viaje en esta jornada particular. Además, la afectación sobre el sistema de transporte público subraya la fragilidad de la movilidad urbana frente a incidentes como el de hoy, e invita a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos considerando las novedades reportadas por las fuentes oficiales.

¿Qué rutas de TransMilenio se ven afectadas hoy en Bogotá por el accidente en la avenida Centenario?

De acuerdo con la información oficial, algunas rutas de TransMiZonales del sistema TransMilenio pueden presentar afectaciones en su frecuencia y operación debido al accidente reportado. Se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales de TransMilenio para conocer cuáles líneas específicas presentan demoras o desvíos durante la jornada.

¿Cómo está la movilidad en Bogotá tras el accidente entre motociclistas en la avenida Centenario?

Según el parte de las autoridades, el accidente múltiple ocasionado esta mañana entre cinco motociclistas ha provocado tránsito lento en la avenida Centenario con carrera 68, en sentido oriente a occidente, impactando tanto a vehículos particulares como al sistema de transporte público. Se aconseja a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones oficiales para tomar decisiones informadas sobre sus desplazamientos.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.