Por: Portal Bogotá

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El próximo miércoles 18 de septiembre de 2026, Bogotá celebrará una jornada especial dedicada a resaltar la memoria y la riqueza histórica de la ciudad, de acuerdo con la agenda divulgada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Bajo el título 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se llevará a cabo un recorrido gratuito a las 3:30 p. m. donde, con inscripción previa, los asistentes podrán explorar lugares emblemáticos y recorrer dos décadas de trabajo por la memoria, el patrimonio y la identidad bogotana, en el marco de la conmemoración de los 20 años del IDPC.

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El recorrido estará centrado en casas patrimoniales, archivos, vestigios arqueológicos y espacios que atesoran diferentes momentos significativos para la ciudad. Así, los participantes tendrán la oportunidad de apreciar de primera mano las transformaciones que han marcado la manera de entender y proteger los patrimonios materiales e inmateriales de Bogotá. Según información oficial del IDPC, la actividad está diseñada para resaltar el proceso de recuperación, protección y divulgación de los patrimonios, abriendo un diálogo directo con la ciudadanía acerca de la importancia de la historia local.

Posteriormente, la celebración continuará en la icónica Plaza de Bolívar. Allí, se desarrollará una jornada abierta destinada a todos los públicos, con actividades orientadas a disfrutar, conocer y acercarse aún más al patrimonio de la capital colombiana. Entre las actividades programadas se encuentran una ‘aprobatón’ de trámites —jornada en la que los ciudadanos podrán avanzar en procesos administrativos y legales relacionados con el patrimonio—, una muestra de publicaciones del sello editorial del IDPC y del Centro de Documentación, así como juegos y dinámicas patrimoniales pensadas para ser disfrutadas en familia y con amigos.

Al caer la noche, la Plaza de Bolívar será transformada mediante una experiencia luminosa que evocará episodios clave en la historia de la plaza y de Bogotá. Así, la luz servirá como vehículo para conectar el presente y el pasado, y destacar la importancia de preservar la memoria urbana. El punto de encuentro para el recorrido será la Casa Genoveva, ubicada en la calle 12B #2-58, en el centro de Bogotá, conforme lo comunicó el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en el recorrido ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ del IDPC?

Para participar en este recorrido patrimonial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, usted necesita realizar una inscripción previa, ya que la entrada es gratuita pero requiere registro anticipado. El evento comenzará en la Casa Genoveva, en el centro de Bogotá, dando así inicio a la experiencia por la memoria y el patrimonio de la ciudad.

¿Qué actividades se desarrollarán durante la jornada en la Plaza de Bolívar de Bogotá?

Durante la celebración en la Plaza de Bolívar se realizarán actividades como la ‘aprobatón’ de trámites patrimoniales, exhibición de publicaciones del sello editorial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y del Centro de Documentación, juegos patrimoniales para toda la familia y una experiencia luminosa nocturna, evocando la historia del lugar y de la ciudad de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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