María Alejandra Rojas, la joven que se hizo viral en Colombia luego de denunciar que tuvo que salir descalza de una tienda Zara en Unicentro, Bogotá, volvió a aparecer en redes sociales, esta vez en medio de un procedimiento en el lugar donde residía.

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(Ver también: Empleada de Zara en Unicentro Bogotá denuncia que la obligaron a devolver zapatos de dotación y salir descalza)

Dos videos publicados por la cuenta Colombia Oscura muestran a Rojas en una vivienda y en compañía de varias personas, entre ellas uniformados de la Policía. En las imágenes se observa a la joven revisando documentos, conversando con quienes están presentes y firmando papeles, que serían de una conciliación por falta de pagos, sobre un mueble.

Según se escucha por parte de los oficiales que están haciendo el procedimiento, todo estaría relacionado con la salida de Rojas de una habitación que tenía arrendada, aparentemente por un supuesto incumplimiento en el pago del arriendo.

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De hecho, la que sería dueña del lugar asegura que no se ha llegado a un acuerdo de pagos, a lo que la joven dice que la está calumniando al decirle problemática y más adjetivos negativos.

Estos son los videos de la situación:

#OPINE. Nuevos videos evidencian momento en que expulsan a María Alejandra Rojas de habitación arrendada, al parcer por falta de pago, en medio de controversia que protagonizó días atrás tras denunciar que en el almacén donde trabajaba la obligaron a regresar descalza a su casa. https://t.co/QNsdlpq22i pic.twitter.com/T4nJ1I9A8c — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 19, 2026

El nuevo episodio vuelve a poner a Rojas en el centro de la conversación en redes sociales, pocos días después de que protagonizara una fuerte polémica relacionada con su paso por Zara.

¿Qué pasó con la trabajadora de Zara?

El caso de María Alejandra Rojas se hizo viral a comienzos de septiembre, cuando publicó videos en los que aseguró que, después de terminar su jornada laboral en Zara de Unicentro, le exigieron devolver los zapatos que había utilizado durante el turno.

Según su versión, no tenía otro calzado para regresar a su vivienda y terminó abandonando el establecimiento sin zapatos. Rojas calificó lo ocurrido como una situación humillante y aseguró que había advertido previamente que no contaba con otro par.

La situación provocó reacciones en redes sociales e incluso una protesta frente al establecimiento. El Ministerio del Trabajo también hizo una inspección en la tienda para revisar las circunstancias denunciadas.

Con el paso de los días aparecieron nuevos elementos sobre el caso. Entre ellos, un audio en el que una encargada de la tienda señala que los zapatos no correspondían a la dotación definitiva de Rojas, sino que habían sido facilitados temporalmente porque la trabajadora se presentó con otro tipo de calzado. En la conversación, la joven reconoce que el par pertenecía a la tienda, aunque cuestiona la manera en que se le exigió devolverlo.

(Ver también: ¿Quién es María Alejandra Rojas, la trabajadora de Zara que denunció que salió descalza de la tienda?)

Ahora, los nuevos videos difundidos en redes vuelven a poner su nombre en circulación. Las imágenes muestran un escenario diferente al de la polémica con Zara y, aparentemente, corresponden a un procedimiento formal relacionado con el lugar donde se encontraba viviendo.

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