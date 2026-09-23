Por: Portal Bogotá

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El próximo miércoles 30 de septiembre de 2026 a las 10:00 a. m., los habitantes de Bogotá, especialmente quienes residen en la localidad de Ciudad Bolívar, tendrán la oportunidad de asistir a una función de teatro gratuita y diferente a lo habitual. De acuerdo con la información compartida por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDRCD), la obra ‘¡ImproClown!’ se presentará en el Centro de Desarrollo Comunitario Arborizadora Alta, ubicado en la calle 70 sur #34-05. La programación forma parte de la propuesta ‘Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa’, cuyo objetivo es llevar arte, cultura y humor a diversos sectores de la capital.

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‘¡ImproClown!’ no es una obra tradicional. El espectáculo fusiona técnicas de improvisación teatral, clown –una técnica escénica basada en el arte del payaso–, stand up y humor físico, generando una experiencia escénica impredecible. Según la SDRCD, los protagonistas de esta función son tres payasos expertos en improvisación y teatro físico, integrantes de la agrupación Pim Pam Pum. Lo distintivo de este montaje es que el contenido de la obra depende en buena medida de las propuestas e ideas que surjan del mismo público asistente, por lo que cada función es única. Durante la presentación, la interacción con los espectadores es fundamental, ya que las dinámicas incluyen coreografías, escenas en dúo o trío, y una “absurda presentación circense” que hace de la función un espectáculo dinámico y divertido.

Esta puesta en escena está especialmente recomendada para jóvenes y personas adultas, según señala la entidad organizadora. La función se realiza en el marco del Festival Mamarracho Fiesta Casera Payasa Vol. 9. Este festival busca resaltar las bondades del arte y la cultura como elementos que fortalecen la comunidad. A través de la presentación de diferentes técnicas teatrales y humorísticas, el festival crea espacios de encuentro en los que la creatividad y la participación colectiva son protagonistas.

La entrada será gratuita y el acceso se permitirá hasta completar el aforo disponible en el Centro de Desarrollo Comunitario Arborizadora Alta, tal como lo informa la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Quienes deseen participar pueden asistir directamente en el horario indicado y serán bienvenidos en este encuentro que resalta la diversidad cultural de la ciudad.

¿Cuándo y dónde se presenta la obra ‘¡ImproClown!’ en Bogotá?

La obra ‘¡ImproClown!’ se presentará el miércoles 30 de septiembre de 2026 a las 10:00 a. m. en el Centro de Desarrollo Comunitario Arborizadora Alta, ubicado en la calle 70 sur #34-05, en la localidad de Ciudad Bolívar. La entrada es gratuita hasta completar aforo, según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

¿En qué consiste la técnica de clown utilizada en la obra ‘¡ImproClown!’?

La técnica de clown hace referencia a un estilo teatral que se basa en el arte del payaso, utilizando la expresión corporal, la improvisación y el humor físico para conectar directamente con el público. En ‘¡ImproClown!’, esta técnica se complementa con la improvisación teatral y el stand up, permitiendo que tanto actores como espectadores participen activamente en la función.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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