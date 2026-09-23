Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La ciudad de Bogotá tendrá una cita especial con la ciencia y la literatura este sábado 26 de septiembre de 2026. De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá, el espacio interactivo Maloka, ubicado en la localidad de Fontibón, será el escenario para el lanzamiento del libro ‘Historia del universo invisible’, escrito por Juan Diego Soler. Este evento hace parte de la programación cultural de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, que proyecta actividades para toda la familia con entrada gratuita, previo registro en el formulario oficial.

Sigue a PULZO en Discover

La obra de Soler invita a un viaje por la aventura de la humanidad para comprender el cosmos. Desde las primeras observaciones del firmamento, pasando por la invención de telescopios, el uso de ondas de radio y los avances en la elaboración de mapas tridimensionales de la galaxia, ‘Historia del universo invisible’ articula ciencia, historia y cultura para mostrar cómo los instrumentos han ampliado los sentidos humanos y cómo distintas civilizaciones han desarrollado métodos y lenguajes propios para nombrar y entender el espacio.

La presentación se realizará en la Sala Digital de Maloka a las 11:00 a. m., en la carrera 68D #24A-51, y será una oportunidad no solo para conocer de cerca la obra de Soler, sino también para reflexionar sobre el impacto de la astronomía en la vida cotidiana. El evento se destaca por su gratuidad, aunque requiere de inscripción previa mediante el formulario de registro ofrecido por los organizadores.

El encargado de conducir la presentación será Germán Puerta, astrónomo, conferencista y destacado divulgador científico. Según la programación oficial, Puerta cuenta con una larga trayectoria en la comunicación y educación de la ciencia, y ha sido autor y editor de diversos libros orientados a acercar la astronomía a públicos de distintas edades. En esta ocasión, su experiencia permitirá una conversación profunda sobre los instrumentos, preguntas y descubrimientos que han transformado el conocimiento humano del universo, conectando la astronomía con el relato histórico, cultural y colectivo.

Para quienes asistan, al finalizar la charla habrá una firma de libros en la que Juan Diego Soler compartirá con el público. Esta actividad promete poner a dialogar la curiosidad científica con la mirada cultural, haciendo de la astronomía una herramienta viva para la exploración y comprensión del mundo.

¿Cómo inscribirse para asistir a la presentación del libro ‘Historia del universo invisible’ en Maloka?

Para participar en la presentación y asegurar su entrada gratuita, usted debe diligenciar el formulario de registro compartido por los organizadores del evento. La inscripción es obligatoria y permite controlar el acceso y aforo en la Sala Digital de Maloka.

¿Quién es Germán Puerta, presentador invitado en la charla en Maloka?

Germán Puerta es astrónomo, conferencista y divulgador científico, con extensos años de trabajo en educación y comunicación de la astronomía. Ha editado y escrito libros para públicos diversos, acercando el conocimiento del universo a niños, jóvenes y adultos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z