Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa posicionándose como una ciudad promotora de la movilidad sostenible, evidenciando este compromiso a través de iniciativas como la Semana de la Bicicleta 2026. Según información oficial de la Alcaldía de Bogotá, este evento llega a su edición número XIX y se consolida como un espacio de reconocimiento, encuentro y participación para los ciudadanos que optan por la bicicleta como medio de transporte, pasatiempo o estilo de vida. Esta celebración anual busca visibilizar tanto los beneficios ambientales y sociales del uso de la bicicleta como los avances en infraestructura y tecnología que acompañan a los biciusuarios de la ciudad.

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En el marco de la Semana de la Bicicleta, Catastro Bogotá tendrá un papel protagónico al socializar la aplicación Mapas Bogotá Bici, una herramienta dirigida a todos los ciclistas de la ciudad. De acuerdo con lo informado por la entidad, la labor contará con el respaldo del grupo de profesionales de la Infraestructura de Datos Espaciales (Ideca), quienes estarán presentes en un stand interactivo en el Parque Renacimiento durante la ciclovía del 27 de septiembre de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La app Mapas Bogotá Bici facilita a los usuarios calcular rutas optimizadas por la red de ciclorrutas, guardar viajes frecuentes, encontrar cicloparqueaderos certificados por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y ubicar los CAI (Comandos de Atención Inmediata) de la Policía de Bogotá. Adicionalmente, la plataforma ofrece información relevante sobre las condiciones de seguridad de los trayectos, la cantidad de calorías quemadas, el ahorro económico respecto al transporte convencional y el impacto ambiental positivo derivado de evitar emisiones de dióxido de carbono.

Según cifras oficiales, más de 18.000 bogotanos han descargado la aplicación este año, reflejando el interés creciente en soluciones tecnológicas que mejoran la experiencia del ciclismo urbano. El acceso a esta herramienta es gratuito y está disponible en Play Store y App Store.

La invitación se extiende a toda la ciudadanía para que participe en las actividades lúdicas promovidas por Ideca y descubra cómo la tecnología y la bicicleta pueden transformar la movilidad en la ciudad, fomentando un desarrollo urbano sostenible y seguro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios que ofrece la app Mapas Bogotá Bici para los ciclistas?

Mapas Bogotá Bici permite calcular rutas personalizadas por las ciclorrutas, guardar viajes frecuentes, localizar cicloparqueaderos certificados y los CAI de la Policía de Bogotá. También ayuda a conocer las condiciones de seguridad en los recorridos, las calorías quemadas, el ahorro económico frente al uso de transporte tradicional y la reducción del dióxido de carbono emitido.

¿Qué es la Semana de la Bicicleta en Bogotá y cuándo se realiza?

La Semana de la Bicicleta en Bogotá es un evento anual que promueve el uso y los beneficios de la bicicleta como medio de transporte sostenible, recreativo y seguro. Su edición número XIX se realizará el 27 de septiembre de 2026 en el Parque Renacimiento, dentro del horario de la ciclovía, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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