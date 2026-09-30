Una grabación muestra el momento de tensión que se vivió en el barrio Salitre, en Suba (Bogotá), donde un vehículo terminó arrollando a varias personas luego de una confrontación que se habría iniciado en un establecimiento comercial.

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El video, tomado por un ciudadano, muestra cómo la situación escaló en cuestión de segundos hasta terminar con el automotor avanzando hacia el grupo de personas que se encontraba en el sector. La secuencia quedó registrada en medio del altercado y ahora es uno de los elementos que permite reconstruir lo ocurrido.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, todo habría comenzado dentro de un negocio de la zona. Posteriormente, la pelea salió del establecimiento y continuó en el espacio público, aunque todavía no está claro qué desencadenó la confrontación.

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En medio de ese escenario se produjo el atropello. La grabación permite establecer el momento del impacto, pero todavía no hay información oficial que permita determinar la cantidad de personas afectadas o la gravedad de posibles lesiones.

#BOGOTÁ. Un video aficionado registró el momento exacto en que un vehículo arrolló a varias personas en el b/Salitre, loc/Suba. Según testigos, el hecho ocurrió tras una violenta riña que comenzó dentro de un establecimiento comercial de la zona. Por el momento se desconocen las… pic.twitter.com/USWG12LbVu — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 1, 2026

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