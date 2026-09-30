Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este jueves 1 de octubre de 2026, usuarios de Bogotá y municipios cercanos como Cota, Soacha y Zipaquirá experimentarán cortes de luz programados debido a trabajos de mantenimiento en redes eléctricas, informó Enel Colombia. La suspensión temporal del servicio busca desarrollar tareas técnicas de mejora y mantenimiento para el suministro de energía, afectando a una amplia zona metropolitana y municipios vecinos, como detalló Enel Colombia en sus comunicaciones oficiales.

Sigue a PULZO en Discover

En la capital, hay varios barrios impactados por estas interrupciones. En la localidad de Chapinero, el corte será entre las 7:45 a. m. y las 5:00 p. m., y abarcará la zona comprendida desde la calle 90 a la 93 entre carrera 9 y 12 en el barrio El Chico. Kennedy también tendrá interrupciones en dos franjas amplias: de 8:15 a. m. a 11:15 a. m. en el barrio Ciudad Kennedy Oriental, y de 7:45 a. m. a 2:15 p. m. en Santa Catalina, según la información oficial. Rafael Uribe Uribe, otro sector afectado, presentará suspensión desde las 8:00 a. m. a 5:30 p. m. en el barrio San Agustín (de la calle 51 Sur a calle 53 Sur entre carrera 7 a carrera 9).

Por su parte, en la localidad de Suba, los residentes de Ciudad Jardín Norte tendrán cortes entre 7:45 a. m. y 5:00 p. m., en tanto que en Pasadena, la suspensión será de 8:15 a. m. a 5:00 p. m. Usaquén tampoco estará exenta: el barrio La Granja Norte tendrá cortes de luz previstos de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., en la zona comprendida de la calle 169 a 171 entre carrera 7 y 9.

Los municipios circundantes también estarán afectados, tal como lo confirma Enel Colombia. En Cota, el corte cubrirá la vereda Parcelas desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. En Soacha, particularmente en la comuna 2, el barrio Camilo Torres I tendrá suspensión de energía desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m., al igual que La Cañada, en un horario similar. Finalmente, la vereda San Jorge de Zipaquirá experimentará interrupción de 8:15 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Durante estos trabajos, Enel Colombia recomienda a la ciudadanía desconectar electrodomésticos, organizar tareas teniendo en cuenta los horarios de corte, y conservar los alimentos evitando abrir la nevera repetidas veces. Además, sugiere permitir el ingreso del personal técnico, pero valida la identidad de los trabajadores por seguridad llamando al número oficial suministrado por la empresa.

¿Cuáles son los barrios y horarios de los cortes de luz en Bogotá para este jueves 1 de octubre de 2026?

Según Enel Colombia, los cortes de luz en Bogotá afectarán barrios como El Chico (Chapinero), Ciudad Kennedy Oriental, Santa Catalina, San Agustín, Ciudad Jardín Norte, Pasadena y La Granja Norte, con horarios que varían según el sector, entre las 7:45 a. m. y las 5:30 p. m.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para enfrentar los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja desconectar los electrodomésticos, ajustar las actividades diarias según los horarios de corte, conservar los alimentos sin abrir la nevera frecuentemente y permitir el ingreso del personal técnico legitimado, validando siempre su identidad a través de los canales oficiales de la empresa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z