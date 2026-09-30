Por: Portal Bogotá

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Este jueves primero de octubre de 2026, la medida de pico y placa vuelve a aplicarse en Bogotá, según la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). La regulación establecida tiene como objetivo controlar el flujo vehicular en la capital, afectando principalmente a los vehículos particulares y los taxis, que deberán acogerse a un esquema definido de circulación para ese día. De acuerdo con el calendario vigente, solo podrán transitar en la ciudad los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. En el caso de los taxis, la circulación estará permitida para aquellos cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

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En cuanto a los horarios, la medida se extiende desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. para los automóviles particulares. Los taxis, por su parte, deberán respetar la restricción desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m., según lo establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad. Es importante destacar la necesidad de ceñirse a estos horarios, ya que el incumplimiento de la norma podría traer sanciones para quienes la infrinjan.

Para aquellos conductores que deseen estar exentos de la norma, existe la alternativa del Pico y Placa Solidario, una modalidad mediante la cual, previo pago, es posible circular sin restricciones. El registro para acceder a este beneficio debe hacerse única y exclusivamente en la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. La plataforma oficial es la única habilitada para realizar el trámite y aceptar pagos, los cuales solo pueden efectuarse mediante botón de PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos) dentro del portal institucional.

La Secretaría Distrital de Movilidad advierte a la ciudadanía sobre la existencia de páginas fraudulentas que ofrecen servicios relacionados con el Pico y Placa Solidario. Recalca que no cuenta con intermediarios ni autoriza otros canales de gestión fuera de su página web, asegurando de este modo la trasparencia y seguridad en los trámites.

Este control reafirma el compromiso institucional para mantener informados a los ciudadanos y preservar el correcto funcionamiento del sistema de movilidad en Bogotá.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario en Bogotá y dónde se debe hacer el trámite oficialmente?

El Pico y Placa Solidario en Bogotá permite a los conductores pagar una suma para poder circular libremente durante la restricción. El trámite solamente se realiza a través del sitio web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde también se efectúan los pagos exclusivamente mediante el botón PSE. Esto evita fraudes y garantiza la transparencia.

¿Qué placas de carros y taxis pueden circular en Bogotá el primero de octubre de 2026?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, el primero de octubre de 2026 podrán circular en Bogotá los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Para los taxis, la norma permite la circulación de aquellos con placas que finalicen en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0, en los horarios estipulados por las autoridades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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