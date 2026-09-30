Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) presentó en Bogotá el nuevo marco para la actualización de la educación media, una estrategia que prioriza a las y los estudiantes de décimo y undécimo grado. Esta medida busca consolidar los aprendizajes y fortalecer los proyectos de vida de la juventud, estableciendo una hoja de ruta clara para las instituciones educativas. De acuerdo con la SED, este referente de política pública está construido sobre los aprendizajes y avances obtenidos durante los últimos veinte años, pero con la particularidad de articular y reforzar las decisiones pedagógicas, curriculares, organizacionales y de gobernanza de los colegios públicos, para que todas las instituciones sigan un rumbo común basado en evidencias y resultados verificados.

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Según explicó Julia Rubiano, secretaria de Educación, el objetivo es que ningún estudiante transite por la educación media sin contar con un proyecto de vida sólido, reconocido y que les permita avanzar en el ámbito educativo o laboral. Para lograrlo, la SED destaca el papel decisivo de los rectores, coordinadores, docentes y otros líderes escolares, quienes ahora tendrán una orientación más clara y un propósito común para la ciudad. A diferencia de políticas anteriores, que resultaban fragmentadas y carecían de continuidad o evaluación previa, este nuevo marco se caracteriza por integrar los aportes anteriores y adaptarse a las particularidades de cada colegio, procurando que las transformaciones sean sostenibles y contextualizadas.

Actualmente, 393 de los 412 colegios públicos de Bogotá incluyen la educación media, pero las estadísticas que reporta la SED reflejan desafíos cruciales: en el grado noveno, uno de cada cuatro estudiantes abandona la escuela antes de llegar a la media; en grado once, el 4 % no logra graduarse; y entre quienes sí finalizan, muchos no alcanzan los aprendizajes requeridos para impulsar sus proyectos de vida. Por ello, el nuevo marco dirige las acciones hacia una reorganización de los tiempos escolares, el fortalecimiento de los aprendizajes mediante estrategias de acompañamiento y nivelación, la promoción de prácticas pedagógicas activas y la constitución de respuestas integrales y oportunas a las necesidades académicas, sociales y emocionales de la población estudiantil.

La implementación de esta política será gradual, considerando las diferencias y trayectorias de cada colegio. En cada institución se conformarán Equipos Líderes de Media —integrados por directivos, orientadores y profesores— responsables de guiar el proceso en cinco fases secuenciales: alistamiento, instalación, activación, estructuración e institucionalización, asegurando que el cambio no dependa de una sola persona.

De acuerdo con la SED, solo el 43 % de los colegios públicos realizó una actualización curricular entre 2024 y 2026, y menos del 76 % de los estudiantes que cursan noveno avanzan de manera continua al grado 10. También se identificaron áreas con mejores resultados, como Lectura Crítica y Matemáticas (ambas en Nivel 3), mientras que inglés, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales muestran más oportunidades de mejora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la actualización de la educación media en Bogotá?

La actualización de la educación media en Bogotá es una propuesta de la Secretaría de Educación del Distrito que busca unificar criterios pedagógicos, curriculares y organizacionales. El objetivo es que las instituciones educativas garanticen un acompañamiento más efectivo a las y los estudiantes, ayudándoles a consolidar sus aprendizajes y proyectos de vida. El proceso parte de la experiencia acumulada en las últimas dos décadas, establece un enfoque por proyectos de vida y prioriza la adaptación a las características de cada colegio.

¿Cuáles son los principales retos de la educación media en Bogotá según la SED?

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito (SED), los mayores retos de la educación media pasan por el abandono escolar en los grados noveno y décimo, la baja graduación en undécimo y los aprendizajes insuficientes para quienes logran culminar el ciclo. Además, existen brechas en la actualización curricular y áreas específicas —como inglés y ciencias— con resultados mejorables, lo que evidencia la necesidad de estrategias más articuladas y seguimiento permanente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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