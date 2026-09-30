Por: El Espectador

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Un hombre señalado de abusar sexualmente de un estudiante de 15 años fue capturado en el barrio Alameda Lucero Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la detención se realizó tras una investigación conjunta con la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades llevaron a cabo labores de inteligencia y recolección de pruebas, lo que permitió librar la orden judicial contra el sospechoso.

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Según la Policía, los hechos motivo de investigación ocurrieron el 10 de agosto. En ese momento, el adolescente era usuario de una fundación donde asistía para recibir clases de refuerzo escolar. El hoy capturado, además de fungir como docente, era también director de la organización. De acuerdo con la versión oficial, el adulto se valió de la confianza depositada en él como educador para convencer al estudiante de que subiera a su residencia, ubicada en el segundo piso del mismo inmueble donde funciona la fundación.

Una vez dentro del lugar, según las indagaciones, el hombre cerró las puertas y cometió actos de índole sexual contra el menor de edad. Sin embargo, las autoridades no revelaron cómo se puso en conocimiento el caso ni cuándo fue presentada la denuncia formal. Tampoco se dieron detalles sobre el acompañamiento que haya recibido el joven, tanto psicológico como familiar, hasta el momento.

El capturado, de acuerdo con la Policía, era el director de la fundación desde hace cerca de diez años, aunque aseguró haber estado vinculado al proyecto por 35 años, sin que se entregaran más precisiones acerca de ese periodo. Tras su detención, quedó a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de acto sexual violento agravado. Su situación jurídica ahora deberá ser definida por un juez.

Este caso resalta la gravedad de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en Bogotá. Según reportes registrados entre 2024 y mayo de 2026, se documentaron aproximadamente 40.000 casos de violencia, la mitad de ellos asociados a violencia sexual; el 73 % de las víctimas de este tipo de agresión fueron niñas y adolescentes. En los espacios educativos, solo en 2025 se reportaron 10.793 víctimas de violencia sexual, el 82,7 % en instituciones públicas, con mayor incidencia en las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. Las denuncias pueden hacerse mediante la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o en situaciones de emergencia en la línea 123.

¿Cómo denunciar casos de abuso sexual infantil en Bogotá?

Para reportar cualquier situación que ponga en riesgo a un menor de edad en Bogotá, está habilitada la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde la denuncia puede hacerse de forma confidencial. En caso de emergencia, se recomienda comunicarse inmediatamente con la Línea 123.

¿Cuáles son las localidades con más casos de violencia sexual en entornos escolares en Bogotá?

De acuerdo con datos oficiales, las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar presentan la mayor concentración de casos de violencia sexual reportados en espacios educativos en Bogotá, siendo las instituciones públicas donde ocurre el 82,7 % de estos hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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