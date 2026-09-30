Por: Portal Bogotá

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Del 6 al 11 de octubre de 2026, Bogotá vivirá una semana cargada de creatividad, ciencia y poesía de la mano de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, más conocida como BibloRed. Durante el periodo de BibloVacaciones, estos centros de lectura transformarán sus espacios en escenarios de exploración, con una variada agenda gratuita dirigida a niñas, niños, jóvenes y familias. Según la información oficial divulgada por BibloRed en sus canales y la Alcaldía de Bogotá, la programación fusionará el asombro de la poesía y la curiosidad de la ciencia a través de actividades participativas e inclusivas pensadas para distintos públicos y edades.

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Las experiencias van más allá de la lectura tradicional: incluyen talleres de creación de videojuegos, desafíos de construcción de cohetes, exploración sonora y creación artística con materiales naturales. Por ejemplo, en “Crea tu propia aventura”, los asistentes podrán imaginar, diseñar y dar vida a un videojuego sin necesidad de saber programar, mientras que en “Criaturas con versos imposibles”, se invita a los niños a soñar y fabricar seres fantásticos capaces de sobrevivir en terrenos extremos, todo a partir de materiales provistos por la Sala LabCo.

Para quienes disfrutan del lenguaje poético, la sesión “Cazadores de versos” propone descubrir la magia de la poesía a través del juego con ritmos, sonidos y palabras, enfocada en público infantil y familias. Otra propuesta innovadora es el “Laboratorio de biomáquinas”, un espacio donde la naturaleza inspira la creación de dispositivos electrónicos con apoyo de tecnologías como programación, inteligencia artificial y el sistema abierto de prototipado Arduino, pensado para todo público. Todo esto se complementa con espacios dedicados a la música, la oralidad, la experimentación artística y el desarrollo de la imaginación a partir del entorno natural.

Cada actividad tendrá lugar en distintas bibliotecas públicas de la ciudad, como la Biblioteca Gabriel García Márquez - Tunal, la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo, y la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, entre otras, en fechas y horarios establecidos. El acceso a la programación es gratuito y se puede consultar el calendario detallado en la página web oficial de BibloRed o directamente en las sedes de la red. Todas estas propuestas buscan fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico al reunir en un mismo espacio la ciencia, la tecnología y la literatura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en las actividades de BibloVacaciones de BibloRed en octubre de 2026?

Para unirse a la programación de BibloVacaciones, basta con acercarse a cualquiera de las bibliotecas públicas de BibloRed que participan o consultar la agenda detallada y gratuita en el sitio web oficial de BibloRed. No es necesario inscripción previa para la mayoría de las actividades, ya que están dirigidas a todo público y organizadas por franjas de edad y temática.

¿Qué actividades destacan en la programación de BibloVacaciones y para quiénes están diseñadas?

La oferta de BibloVacaciones destaca por su variedad: desde creación de videojuegos y exploración de sonidos hasta talleres de poesía, laboratorios tecnológicos y manualidades con materiales orgánicos. Los eventos están diseñados para bebés, infancia, adolescencia, jóvenes y familias, asegurando así espacios de aprendizaje y diversión para todos los públicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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