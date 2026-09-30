Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la Alcaldía Local de Teusaquillo lleva adelante una estrategia clave para el bienestar de las personas con discapacidad, evidenciada durante la entrega de ayudas técnicas como parte de una inversión superior a 469 millones de pesos. Según la información publicada en “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, este proceso está enfocado en mejorar la movilidad y el cuidado de quienes enfrentan dificultades en sus actividades de la vida diaria, dando respuesta a necesidades puntuales identificadas en la zona.

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La entrega se realiza en el marco del Convenio Interadministrativo 462-2025, suscrito con la Subred Norte, y se articula también con el Proyecto 2754 denominado “Teusaquillo saludable y con bienestar”. Ambas iniciativas forman parte del Plan de Desarrollo Local, que busca impulsar la inclusión y la mejora en las condiciones de vida de la población con discapacidad. Durante la jornada inicial, 40 beneficiarios recibieron los dispositivos, mientras que el resto serán entregados directamente en los hogares de quienes lo requieren, siguiendo el cronograma establecido por las autoridades.

Entre las ayudas técnicas distribuidas se encuentran sillas de ruedas convencionales y tipo cuidador, kits para facilitar actividades cotidianas, asientos sanitarios (con y sin ruedas), sillas para ducha, cojines de posicionamiento y antiescaras, así como otros elementos ajustados a las necesidades de cada persona beneficiada. La selección de estos dispositivos se realizó teniendo en cuenta qué elementos no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), asegurando así que la atención sea pertinente y focalizada en quienes más lo requieren.

El proceso de identificación de beneficiarios fue llevado a cabo por la Alcaldía Local de Teusaquillo y la Subred Norte, a través de convocatorias hechas en canales como grupos comunitarios, redes sociales, voz a voz y otros espacios de participación. Esta estrategia permitió que la oferta institucional llegara de manera efectiva a la comunidad, especialmente a quienes enfrentan barreras de acceso a los programas públicos.

Las autoridades resaltaron la importancia de llevar hasta los hogares los apoyos que, por su tamaño o características técnicas, no pueden entregarse de manera presencial durante las jornadas iniciales. Durante el acto de entrega, estuvo presente la alcaldesa local María Angélica González Russi, quien subrayó el compromiso del gobierno local con la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en la vida de la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ayudas técnicas se entregaron a personas con discapacidad en Teusaquillo?

Entre las ayudas entregadas se encuentran sillas de ruedas convencionales y tipo cuidador, kits para actividades diarias, asientos sanitarios (con y sin ruedas), sillas para ducha y cojines de posicionamiento y antiescaras. Todos estos dispositivos fueron seleccionados en función de las necesidades de cada beneficiario y de lo que no cubre el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

¿Cómo se definieron los beneficiarios de las ayudas técnicas en la localidad de Teusaquillo?

Los beneficiarios fueron identificados por medio de diferentes convocatorias realizadas por la Alcaldía Local de Teusaquillo y la Subred Norte, utilizando canales como grupos comunitarios, redes sociales, voz a voz y otros espacios participativos, lo que permitió que la información llegara efectivamente a quienes requerían estas ayudas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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