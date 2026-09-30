Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El desarrollo de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúa en marcha y avanza con pasos firmes hacia su finalización, constituyéndose en uno de los logros más relevantes de infraestructura para la capital del país en los últimos años. Según datos de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), citados en el portal oficial de la Administración distrital, ya se cuenta con 19 trenes localizados en el patio taller del sector de Bosa, en el suroccidente de Bogotá. Esta adquisición representa un hito significativo, pues marca el progreso material y operacional de un proyecto largamente esperado por los ciudadanos.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con reportes publicados en la red social X por la cuenta oficial de Metro de Bogotá, la llegada continua de trenes es parte fundamental de los avances registrados, los cuales permiten augurar mejoras sustanciales en la movilidad urbana. El 31 de agosto de 2026, el metro reportó un 82,33 % de avance en la construcción de la Línea 1, lo que evidencia el ritmo acelerado y constante que ha caracterizado el proceso desde su inicio.

Durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre se reportó la culminación de 18 kilómetros de viaducto, cifra que equivale a las tres cuartas partes del trazado total, fijado en 24 kilómetros. Este hecho refuerza la expectativa de que, en un futuro cercano, los trenes comenzarán a circular de forma comercial, reduciendo significativamente el tiempo de desplazamiento entre sectores estratégicos de la ciudad.

Las pruebas técnicas en ambos sentidos sobre la estructura ya se realizan, lo que permite a los habitantes del suroccidente de Bogotá presenciar de primera mano los avances. Por su parte, la doble vía férrea supera los 9 kilómetros, consolidando aún más la infraestructura base necesaria para la operatividad del sistema, de acuerdo con información suministrada por la EMB.

En cuanto a las características técnicas, los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá miden 134 metros de longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura. Cada tren está conformado por seis vagones con capacidad para transportar a 1.800 personas por viaje (300 pasajeros por vagón). Estos trenes operan de manera completamente automática, aunque es posible emplear el modo manual en circunstancias excepcionales, principalmente en tareas de mantenimiento en el patio taller.

La velocidad comercial promedio se estima en 42,5 kilómetros por hora. Gracias a esto, el trayecto desde la estación 1, ubicada en Bosa, hasta la avenida Caracas con calle 72 podría realizarse en aproximadamente 27 minutos, una reducción drástica si se compara con el tiempo actual, que puede superar las dos horas.

¿Cuántos trenes tiene actualmente la Línea 1 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la información divulgada por la Empresa Metro de Bogotá, la Línea 1 ya dispone de 19 trenes, todos ubicados en el patio taller en Bosa, lo que marca un importante progreso rumbo a la operación comercial programada para 2028.

¿Cómo es el funcionamiento automático de los trenes del Metro de Bogotá?

Los trenes de la Línea 1 operan de manera 100 % automática; no requieren conductor en condiciones normales, aunque pueden funcionar en modo manual solo en casos específicos, como trabajos de mantenimiento en el patio taller, según lo reportado por la EMB.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z